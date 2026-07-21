Pullaro visitó María Juana y Garibaldi para recorrer obras y participar del aniversario de la traza de la localidad

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, visitó este lunes la localidad de María Juana, donde desarrolló una agenda de actividades junto al senador provincial Alcides Calvo y la presidente comunal Zulma Maciel, en una jornada que combinó el homenaje a la historia de la comunidad con el seguimiento de importantes obras de infraestructura.

La visita comenzó con un emotivo acto en el marco de un nuevo aniversario de la traza de María Juana, donde las autoridades realizaron una ofrenda floral al busto de Melitón Espinoza, fundador de la localidad.

Posteriormente, el mandatario provincial recorrió el predio donde se construyen las 42 viviendas cuya ejecución fue retomada por el Gobierno de Santa Fe luego de que la obra quedara paralizada tras la decisión del Gobierno Nacional de suspender el financiamiento de numerosos proyectos de obra pública en todo el país.

Durante la recorrida, Pullaro destacó la decisión de la Provincia de continuar con aquellas obras consideradas prioritarias para las comunidades santafesinas, entre ellas los planes habitacionales que permitirán a decenas de familias acceder a su casa propia. El loteo representa una de las inversiones más importantes que actualmente se ejecutan en María Juana y constituye una respuesta a una demanda histórica de viviendas en la localidad.

La agenda oficial continuó en la vecina localidad de Garibaldi, donde el gobernador fue recibido por la presidenta comunal. Allí recorrió distintos sectores del pueblo y supervisó el avance de las obras del nuevo edificio del SAMCo, una infraestructura que permitirá mejorar significativamente la atención sanitaria de los vecinos y fortalecer el sistema de salud de la región.

La visita formó parte de una recorrida institucional por el departamento Castellanos, en la que el Gobierno Provincial reafirmó su compromiso de acompañar a las comunidades del interior mediante inversiones en infraestructura, viviendas, salud y desarrollo local.

Con esta presencia en María Juana y Garibaldi, las autoridades provinciales y locales volvieron a poner el foco en la importancia de sostener la obra pública como herramienta de crecimiento, mejorar la calidad de vida de los habitantes y continuar impulsando proyectos que fortalezcan el desarrollo de cada localidad del territorio santafesino.