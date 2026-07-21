La teoría polivagal: el revolucionario modelo de Stephen Porges que cambió la forma de entender el miedo, el estrés y la conexión humana

¿Por qué algunas personas pueden mantener la calma en situaciones difíciles mientras otras sienten que su cuerpo “entra en pánico” sin poder evitarlo? ¿Por qué después de una experiencia traumática alguien puede quedar paralizado, aunque el peligro ya haya pasado? Estas y muchas otras preguntas motivaron al neurocientífico estadounidense Stephen W. Porges a desarrollar una de las teorías más influyentes y debatidas de las últimas décadas: la Teoría Polivagal.

Presentada en la década de 1990 y ampliada en numerosos trabajos científicos posteriores, la teoría propone una nueva forma de comprender el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, responsable de regular funciones involuntarias como la respiración, el ritmo cardíaco, la digestión y muchas de las respuestas que tenemos frente al peligro.

Para Porges, el cuerpo no espera a que la mente piense qué hacer: primero detecta si el entorno es seguro o amenazante y recién después actúa.

¿Qué significa “polivagal”?

El nombre proviene del nervio vago, el nervio más largo del sistema nervioso autónomo. Este conecta el cerebro con el corazón, los pulmones, el aparato digestivo y otros órganos.

Porges descubrió que este nervio posee dos circuitos diferentes, con funciones distintas durante la evolución humana. Esa diferencia permitió explicar por qué no todas las respuestas al estrés son iguales.

Según la teoría, el sistema nervioso funciona como un detector permanente de seguridad que analiza miles de señales por segundo sin que la persona sea consciente de ello.

A este proceso automático lo llamó neurocepción.

Los tres estados del sistema nervioso

La teoría polivagal sostiene que las personas alternan entre tres estados fisiológicos principales.

1. Estado de seguridad y conexión

Es el estado ideal.

Cuando el cerebro interpreta que el ambiente es seguro, el sistema nervioso favorece:

la calma;

la creatividad;

el aprendizaje;

la empatía;

la comunicación;

el vínculo con otras personas.

En este estado el corazón late de manera estable, la respiración es tranquila y el organismo destina energía al crecimiento, la digestión y la recuperación.

Según Porges, la evolución permitió que los seres humanos desarrollaran esta capacidad de sentirse seguros para vivir en comunidad, cooperar y construir relaciones sociales.

2. Estado de lucha o huida

Cuando aparece una amenaza, el organismo activa el sistema nervioso simpático.

Entonces aumentan:

la frecuencia cardíaca;

la presión arterial;

la tensión muscular;

la producción de adrenalina y cortisol.

Es la clásica respuesta de pelear o escapar.

Este mecanismo permitió la supervivencia durante millones de años frente a depredadores o peligros inmediatos.

Hoy puede activarse frente a situaciones muy distintas:

una discusión;

un examen;

problemas económicos;

exceso de trabajo;

ansiedad social.

Aunque no exista un peligro físico real, el cuerpo responde como si lo hubiera.

3. Estado de inmovilización o colapso

Cuando el sistema nervioso interpreta que luchar o escapar ya no sirve, activa un mecanismo mucho más antiguo.

La persona puede experimentar:

sensación de vacío;

desconexión emocional;

falta de energía;

congelamiento;

dificultad para pensar;

aislamiento.

Esta respuesta aparece con frecuencia en víctimas de traumas severos, abusos o accidentes.

Para Porges no se trata de una decisión consciente, sino de un mecanismo biológico de supervivencia.

¿Qué es la neurocepción?

Uno de los aportes más importantes de la teoría es el concepto de neurocepción.

A diferencia de la percepción consciente, la neurocepción funciona automáticamente.

El cerebro analiza:

el tono de voz;

las expresiones faciales;

los movimientos;

el lenguaje corporal;

el ambiente;

los sonidos.

Con toda esa información determina si estamos seguros o no.

Por ejemplo, una sonrisa genuina, una voz tranquila o una mirada amable pueden hacer que el organismo disminuya su nivel de alerta.

En cambio, un grito, una expresión agresiva o un ambiente hostil pueden activar inmediatamente las respuestas de defensa.

La importancia de sentirse seguros

La teoría sostiene que las personas aprenden mejor cuando se sienten seguras.

También trabajan mejor.

Y establecen relaciones más saludables.

Por eso muchas escuelas, hospitales y centros de salud comenzaron a incorporar estrategias destinadas a generar ambientes emocionalmente seguros.

La idea también llegó a empresas, programas educativos y tratamientos psicológicos.

Aplicaciones en la salud

Actualmente la teoría polivagal influye en numerosos campos.

Entre ellos:

psicología clínica;

psiquiatría;

tratamiento del trauma;

estrés postraumático;

terapia ocupacional;

educación;

medicina;

rehabilitación.

Muchos profesionales utilizan ejercicios de respiración, técnicas corporales, mindfulness, movimiento, música y contacto social como herramientas para favorecer el retorno al estado de seguridad.

Los resultados observados

Diversos estudios encontraron que las intervenciones orientadas a mejorar la regulación del sistema nervioso pueden producir beneficios importantes en muchas personas.

Entre los resultados más mencionados se encuentran:

disminución de los niveles de ansiedad;

mejor regulación emocional;

reducción de síntomas relacionados con el estrés postraumático;

mayor capacidad para afrontar conflictos;

mejor calidad del sueño;

disminución de la hiperactivación fisiológica;

fortalecimiento de las relaciones sociales;

incremento del bienestar psicológico.

Investigaciones recientes también han observado que una mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca, considerada un indicador del buen funcionamiento del nervio vago, suele asociarse con una mejor capacidad para adaptarse al estrés, controlar las emociones y recuperarse después de situaciones difíciles.

Un modelo que también genera debate

Pese a su enorme difusión, la teoría polivagal no está exenta de críticas.

Numerosos terapeutas consideran que representa un cambio profundo en la comprensión del trauma y la regulación emocional.

Sin embargo, parte de la comunidad científica sostiene que algunas de las explicaciones evolutivas propuestas por Porges todavía requieren más evidencia experimental.

Los investigadores coinciden en que existen abundantes pruebas sobre la importancia del nervio vago y del sistema nervioso autónomo en la regulación emocional, aunque algunos aspectos específicos de la teoría continúan siendo objeto de investigación y debate.

Un cambio de mirada

Más allá de las discusiones científicas, la teoría polivagal dejó una idea que hoy tiene un amplio consenso: el cuerpo y la mente funcionan como una unidad.

Muchas reacciones que antes se interpretaban únicamente como problemas psicológicos hoy también se analizan desde la biología del sistema nervioso.

Para Stephen Porges, comprender cómo el organismo detecta la seguridad y el peligro permite entender mejor nuestras emociones, nuestras relaciones y la forma en que enfrentamos los desafíos de la vida cotidiana. Por eso, más de tres décadas después de su presentación, la teoría polivagal continúa despertando interés entre científicos, médicos, psicólogos y terapeutas de todo el mundo, consolidándose como uno de los modelos más influyentes para estudiar la conexión entre el cerebro, el cuerpo y las emociones.