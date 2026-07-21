Catástrofe en Chile: un mariajunense muestra desde La Serena el drama que vive la región de Coquimbo

La emergencia climática que afecta a gran parte de Chile mantiene en vilo a miles de familias. Desde La Serena, en la Región de Coquimbo, Claudio Fausti, oriundo de María Juana y radicado desde hace muchos años en ese país, compartió con la audiencia de la radio imágenes y su testimonio sobre la difícil situación que atraviesa la zona.

El fuerte sistema frontal provocó intensas lluvias en una región que históricamente ha padecido una prolongada sequía, generando el desborde de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, cortes de caminos y severos daños en la infraestructura. Numerosas localidades permanecen aisladas y cientos de familias debieron ser evacuadas o perdieron parte de sus pertenencias.

Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno chileno decretó el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para toda la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco, en Atacama, lo que permite desplegar mayores recursos y la participación de las Fuerzas Armadas para asistir a la población afectada.

Según el último balance oficial, cinco personas perdieron la vida como consecuencia del temporal y más de 99.000 personas permanecen aisladas, mientras miles de hogares continúan afectados por cortes de energía eléctrica y agua potable. Las autoridades también suspendieron las clases en varias regiones y mantienen un amplio operativo para restablecer la conectividad y asistir a las comunidades más perjudicadas.

Desde La Serena, Claudio Fausti relató el impacto que la emergencia tiene en la vida cotidiana de los habitantes y mostró cómo las calles, los cursos de agua y los caminos fueron transformados por un fenómeno climático que ya es considerado uno de los más intensos registrados en la zona en las últimas décadas.

Mientras continúan las tareas de rescate y asistencia, las autoridades mantienen el llamado a evitar desplazamientos innecesarios y permanecer atentos a los informes oficiales, ya que aún persiste el riesgo de nuevas precipitaciones y crecidas en distintos sectores del norte y centro de Chile.