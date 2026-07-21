“Ways of Seeing”: el documental que cambió para siempre la forma de mirar el arte

¿Qué vemos realmente cuando observamos una pintura? ¿Por qué una obra realizada hace 500 años continúa emocionando a millones de personas? ¿Quién decide qué es una obra maestra? Estas son algunas de las preguntas que plantea “Ways of Seeing” (“Modos de ver”), una de las series documentales más influyentes de la historia del arte.

Estrenada por la BBC en 1972 y presentada por el reconocido escritor, pintor y crítico de arte John Berger, la serie consta de cuatro episodios de aproximadamente treinta minutos cada uno. Más de medio siglo después de su estreno, continúa siendo material de estudio en universidades, escuelas de arte y museos de todo el mundo por la profundidad de sus ideas y por su manera sencilla de acercar el arte al público.

A diferencia de los documentales tradicionales sobre pintura, Ways of Seeing no se limita a contar la vida de artistas como Leonardo da Vinci, Rembrandt o Van Gogh. Su propuesta va mucho más allá: invita a reflexionar sobre cómo observamos las imágenes y cómo el contexto histórico, la cultura, el poder, la religión o la publicidad influyen en nuestra interpretación de una obra.

John Berger sostiene una idea que atraviesa toda la serie: ver es mucho más que mirar. Cada persona interpreta una pintura de manera diferente según sus experiencias, conocimientos y la época en la que vive. Por eso, una misma obra puede transmitir mensajes distintos a lo largo de los siglos.

Uno de los episodios más recordados analiza la pintura al óleo europea y explica cómo estas obras no solo representaban escenas religiosas o paisajes, sino también riqueza, poder y prestigio. Otro capítulo estudia la representación de la mujer en la historia del arte y cómo muchas imágenes fueron creadas desde una mirada masculina, un enfoque que generó un intenso debate y que aún hoy sigue siendo motivo de análisis. La serie también establece un vínculo sorprendente entre las pinturas clásicas y la publicidad moderna, mostrando que muchas estrategias visuales utilizadas para vender productos tienen su origen en el arte de los grandes maestros.

¿Por qué es importante conocer el arte?

El arte forma parte de la historia de la humanidad. Cada pintura, escultura o mural refleja la forma de pensar de una sociedad, sus creencias, sus conflictos y sus sueños. Comprender una obra de arte es también comprender el momento histórico en el que fue creada.

Además, aprender a observar una pintura desarrolla la capacidad de análisis, la sensibilidad y el pensamiento crítico. Detrás de cada color, cada gesto y cada composición suele esconderse una historia que va mucho más allá de lo que se aprecia a simple vista.

Por eso, documentales como Ways of Seeing siguen siendo recomendados tanto para quienes se acercan por primera vez al arte como para estudiantes, docentes y aficionados que desean descubrir nuevas formas de interpretar las imágenes que nos rodean.

¿Dónde puede verse?

Aunque actualmente no forma parte del catálogo de las principales plataformas de streaming en Argentina, los cuatro episodios completos de Ways of Seeing pueden encontrarse en YouTube, donde distintos canales los han publicado en su versión original en inglés. También existen versiones con subtítulos en español realizadas por la comunidad, lo que facilita su acceso para el público hispanohablante.

Más de cincuenta años después de su estreno, Ways of Seeing continúa demostrando que una pintura puede ser mucho más que una imagen colgada en un museo: puede convertirse en una puerta para comprender la historia, la sociedad y, en definitiva, la manera en que cada uno de nosotros observa el mundo.