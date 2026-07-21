La Asociación Mutual CAMJ convoca a Asamblea General Ordinaria

La Asociación Mutual CAMJ convoca a todos sus asociados a participar de la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el próximo lunes 27 de julio de 2026, a partir de las 20:00 horas, en la sede social de la institución, ubicada en San Martín 445, en la localidad de María Juana.

Durante la asamblea se abordarán temas de importancia para el funcionamiento de la entidad, de acuerdo con el siguiente Orden del Día:

Designación de dos asociados para que, junto al Presidente y al Secretario, firmen el Acta de la Asamblea.

para que, junto al Presidente y al Secretario, firmen el Acta de la Asamblea. Consideración de la Memoria y Balance General , la Cuenta de Gastos y Recursos, y el Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2026 .

, la Cuenta de Gastos y Recursos, y el Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico cerrado el . Determinación de la Cuota Societaria, punto en el que se analizará el valor de la cuota que regirá para los asociados.

Desde la institución invitan a todos los socios a participar de este importante encuentro, donde podrán conocer el estado administrativo y financiero de la Mutual, interiorizarse sobre la gestión realizada durante el último ejercicio y formar parte de las decisiones que hacen al futuro de la entidad.

La Asamblea General Ordinaria constituye uno de los espacios más importantes de participación institucional, permitiendo a los asociados ejercer su derecho a informarse, debatir y acompañar el desarrollo de la Asociación Mutual CAMJ.