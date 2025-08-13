Alcides Calvo acompañó la Fiesta Provincial de la Destreza Culinaria y la Comida Casera en Esmeralda

La localidad de Esmeralda vivió una jornada cargada de tradición, sabor e identidad cultural con la realización de la 3° Edición de la Fiesta Provincial de la Destreza Culinaria y la Comida Casera, que reunió a más de 700 personas en las instalaciones del Club Atlético Esmeralda. El evento, que ya se ha convertido en un clásico de la región, contó con la presencia del senador provincial Alcides Calvo, quien acompañó al presidente comunal, Luis Berra, al presidente del club, Raúl Ceratto, y a representantes del Gobierno Provincial, entre ellos Rodolfo Giacosa.

Instituciones intermedias locales y de la región fueron protagonistas con sus stands gastronómicos, ofreciendo una amplia variedad de elaboraciones dulces y saladas. Además, hubo demostraciones de destreza culinaria, la elección de la soberana —con la participación de 18 candidatas y numerosas reinas invitadas de distintas provincias—, y un despliegue musical que animó la celebración.

En el acto protocolar, Calvo entregó un aporte económico a Berra y Ceratto para respaldar la organización del evento. “Es muy importante apoyar estas fiestas que fortalecen la identidad de cada localidad y que, como en este caso, convocan a las instituciones educativas, deportivas y sociales, que año tras año se ponen al frente de la gastronomía y el espíritu comunitario. Reafirmo mi compromiso de seguir trabajando y acompañando a cada localidad del Departamento Castellanos en sus iniciativas y expresiones culturales”, expresó el senador.

La fiesta no solo dejó el recuerdo de los sabores y la música, sino también el orgullo de una comunidad que sigue defendiendo sus tradiciones y proyectando su cultura hacia toda la provincia.