La Galera Mágica ya vive la pasión mundialista y suma todo el cotillón para alentar a la Selección

Con la cuenta regresiva en marcha para el Mundial 2026, la fiebre futbolera ya comienza a sentirse en la región. En este contexto, Rosana Heredia visitó los estudios de Radio María Juana para presentar todas las novedades que ofrece La Galera Mágica, que ya cuenta con una amplia variedad de artículos para acompañar cada partido de la Selección Argentina.

Durante la entrevista, Heredia destacó que el comercio ya recibió una gran cantidad de productos temáticos para que familias, grupos de amigos, comercios e instituciones puedan decorar sus espacios y vivir cada encuentro con el máximo color y entusiasmo.

Entre las opciones disponibles se encuentran gorros, vuvuzelas, cornetas, lentes, banderas, pintura para la cara y una gran variedad de accesorios celestes y blancos, ideales para alentar al equipo nacional durante la máxima cita del fútbol mundial.

Además, remarcó que en La Galera Mágica trabajan permanentemente en la incorporación de nuevos productos, buscando brindar comodidad, variedad y opciones para todos los clientes que eligen el comercio para sus celebraciones y eventos especiales.

La propuesta apunta tanto a quienes desean decorar sus hogares para reunirse a ver los partidos, como a comercios, bares, clubes e instituciones que quieran sumarse al clima mundialista y vestir sus espacios con los colores argentinos.

Con el Mundial cada vez más cerca, La Galera Mágica se prepara para ser uno de los puntos de referencia para conseguir todo lo necesario y vivir la pasión por la Selección de una manera especial, acompañando cada festejo y cada ilusión de los hinchas argentinos.