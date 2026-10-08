Alcides Calvo confirmó que buscará renovar su banca como senador por Castellanos en 2027

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con el senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, quien confirmó que será nuevamente candidato a senador en las elecciones de 2027, con el objetivo de renovar su banca y continuar representando al departamento en la Cámara de Senadores de Santa Fe.

La definición de Calvo se suma a una decisión que ya había expresado públicamente durante este año, cuando había descartado competir por la Intendencia de Rafaela y señalado que su intención era continuar en el Senado.

Durante la entrevista también se abordó uno de los cambios institucionales más importantes que tendrá la provincia en los próximos años: la nueva organización de los gobiernos locales a partir de la reforma de la Constitución provincial y la nueva Ley Orgánica de Municipios.

Cómo cambiará el funcionamiento de las localidades

Calvo explicó cómo será el proceso por el cual las actuales comunas pasarán a funcionar bajo un régimen municipal y cuáles serán las autoridades que tendrán a partir de la renovación de los gobiernos locales.

La Ley Provincial N.º 14.436, sancionada en abril de 2026, establece el nuevo Régimen General de Municipios y reemplaza el esquema anterior de legislación diferenciada entre municipios y comunas. La normativa se encuentra vinculada con la reforma de la Constitución santafesina aprobada en 2025.

Uno de los principales cambios será que las localidades dejarán atrás la figura del presidente comunal para contar con un intendente al frente del Departamento Ejecutivo. También se establece una nueva estructura institucional para los gobiernos locales, con órganos legislativos y representación de las minorías.

El nuevo régimen comenzará a tener un papel central en las elecciones de 2027, mientras que la actual Ley Orgánica de Comunas continuará vigente hasta el 10 de diciembre de 2027, con el objetivo de garantizar el funcionamiento institucional de las comunas durante el período de transición.

La nueva composición de los gobiernos locales

Durante la charla, el senador también se refirió a cómo quedarán conformados los distintos poderes municipales, incluyendo la representación de la mayoría y de la minoría.

El proceso implica una transformación importante para numerosas localidades santafesinas que hasta ahora funcionan como comunas, ya que deberán adaptarse a una estructura municipal y a nuevas reglas electorales e institucionales.

La reforma constitucional también contempla que los gobiernos locales cuenten con autonomía municipal, mientras que aquellas ciudades que reúnan las condiciones previstas podrán avanzar posteriormente en la elaboración de sus propias Cartas Orgánicas.

Calvo fue uno de los convencionales reformadores que participaron de la reforma constitucional de 2025 en representación del departamento Castellanos.

Además de estos temas, durante la entrevista en Comunicándonos se repasaron distintos aspectos de la actualidad política provincial y departamental, con especial atención a los cambios que se avecinan para las localidades de Santa Fe y al escenario electoral de cara a 2027.