En la mañana de Comunicándonos charlamos con Germán Barceló, de Parrilla Los Nonos, quien contó detalles de la gran cena aniversario que se realizará el próximo 28 de noviembre para celebrar los diez años de vida del emprendimiento gastronómico en Garibaldi.

Una década de trabajo, dedicación y buena atención respalda la trayectoria de la familia Barceló, que logró ganarse un lugar entre los vecinos de la localidad y la región a partir de una propuesta gastronómica caracterizada por la calidad de sus productos y la variedad de sus platos.

Parrilla Los Nonos se destaca por sus elaboraciones caseras, con una oferta que incluye fiambres, empanadas, carnes a la parrilla y pescados en sus distintas variedades, entre otras opciones que forman parte de su identidad.

Para celebrar este recorrido, la familia prepara una cena especial el viernes 28 de noviembre, con una propuesta gastronómica muy completa para compartir con clientes, amigos y todos aquellos que acompañaron al emprendimiento durante estos diez años.

La celebración será también una oportunidad para agradecer la confianza de quienes eligieron Parrilla Los Nonos a lo largo de esta década y reconocer el esfuerzo familiar que permitió sostener y hacer crecer el proyecto en Garibaldi.