En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el próximo jueves 3 de diciembre se llevará adelante en María Juana la sexta edición de la Caminata por los Derechos de las Personas con Discapacidad, una iniciativa que busca promover la inclusión, la concientización y el compromiso de toda la comunidad.

La actividad comenzará a las 19 horas y tendrá como punto de encuentro el frente de la panadería de Un Espacio Para Todos. Desde allí, vecinos, instituciones y familias están invitados a sumarse a esta propuesta que, año tras año, busca visibilizar la importancia de construir una sociedad más accesible, justa y con igualdad de oportunidades.

La caminata representa una oportunidad para renovar el compromiso colectivo con el respeto de los derechos de las personas con discapacidad y recordar que la inclusión requiere de la participación y el acompañamiento de toda la sociedad.

Bajo el lema “Volvemos a caminar juntos por nuestros derechos”, la convocatoria invita a participar de una jornada en la que cada paso busca fortalecer el mensaje de que todos los derechos deben ser respetados y garantizados.