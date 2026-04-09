Alcides Calvo confirmó su candidatura a senador y descartó competir por la intendencia de Rafaela

En la mañana del programa Comunicándonos, dialogamos con el senador provincial Alcides Calvo, quien confirmó que será candidato a renovar su banca en el año 2027, despejando así las versiones que lo vinculaban con una posible postulación a la intendencia de Rafaela.

“Yo no voy a ser candidato a intendente de Rafaela, sí senador provincial”, afirmó con claridad, poniendo fin a las especulaciones que venían creciendo en el ámbito político local en las últimas semanas.

Con más de dos décadas de trayectoria en la Cámara alta y seis triunfos electorales consecutivos, Calvo ratifica su intención de continuar representando al departamento Castellanos, consolidándose como uno de los dirigentes con mayor continuidad dentro de la política santafesina.

En paralelo, dentro del peronismo comienza a perfilarse otro posible competidor: el ex intendente de Rafaela, Luis Castellano, quien no descarta presentarse como candidato y en los últimos meses ha intensificado su recorrido por distintas localidades del departamento.

De cara al escenario electoral de 2027, todo indica que el espacio podría encaminarse hacia una interna para definir su candidato al Senado, en un contexto donde empiezan a tomar forma las distintas estrategias políticas.