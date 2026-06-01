María Juana recibirá una capacitación sobre psicología deportiva destinada a entrenadores y profesores

La Comuna de María Juana anunció la realización de una importante jornada de capacitación sobre psicología deportiva, una propuesta orientada a fortalecer las herramientas de trabajo de quienes se desempeñan en el ámbito deportivo y formativo.

La actividad se desarrollará el próximo 9 de junio a las 19:30 horas en la Casa del Bicentenario y estará a cargo del reconocido psicólogo deportivo Marcelo Márquez, profesional con amplia experiencia en el acompañamiento de deportistas, entrenadores e instituciones.

La charla está dirigida a profesores de educación física, entrenadores, directores técnicos, coordinadores deportivos y a todas aquellas personas vinculadas al deporte que deseen incorporar nuevas herramientas para potenciar su labor cotidiana. Durante el encuentro se abordarán temas relacionados con el liderazgo, la motivación, la gestión de las emociones, el trabajo en equipo y otros aspectos fundamentales para el desarrollo integral de los deportistas.

Desde la organización destacaron que la propuesta busca generar un espacio de aprendizaje e intercambio de experiencias, brindando conocimientos que permitan fortalecer tanto el rendimiento deportivo como las capacidades humanas dentro de los distintos ámbitos de competencia y formación.

La iniciativa es impulsada por la Comuna de María Juana junto a la Secretaría de Deportes de la Provincia de Santa Fe, reafirmando el compromiso de seguir promoviendo instancias de capacitación que contribuyan al crecimiento de las instituciones deportivas y de quienes trabajan diariamente en ellas.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad deportiva local y regional, en una oportunidad para reflexionar sobre la importancia del aspecto psicológico en el deporte moderno y adquirir herramientas aplicables a la práctica cotidiana.