Mortal Kombat 2 llega al Cine Club de Sociedad Italiana

Los amantes de la acción, la aventura y los videojuegos tendrán una cita imperdible este viernes en el Cine Club de Sociedad Italiana de María Juana, que presenta en pantalla grande “Mortal Kombat 2”, una de las películas más esperadas por los fanáticos de la popular saga.

La nueva entrega lleva la historia a un nivel superior, con los campeones más reconocidos enfrentándose en una batalla definitiva, sangrienta y sin reglas, para detener el avance de Shao Kahn, el temible emperador que amenaza con destruir el Reino de la Tierra y acabar con sus defensores.

Dirigida por Simon McQuoid, la producción cuenta con las actuaciones de Karl Urban, Jessica McNamee, Josh Lawson, Hiroyuki Sanada y Ludi Lin. Con una duración de 116 minutos, combina fantasía, aventuras y acción en una propuesta que ha recibido muy buenas críticas de la prensa especializada, siendo considerada por muchos como una de las mejores adaptaciones cinematográficas de un videojuego.

La función se realizará el viernes 5 de junio a las 21:30 horas en la sala de Sociedad Italiana. El valor de la entrada general será de $4.000, mientras que los socios podrán acceder por $3.000.

Además, el público podrá disfrutar de la proyección en una sala calefaccionada, ideal para vivir una noche de cine con toda la emoción de Mortal Kombat en pantalla gigante. 🎬🔥🥋

¡Prepárense para una batalla épica donde solo los más fuertes sobrevivirán!