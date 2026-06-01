La categoría 2016 de River Plate conquistó la Invincibili Kup tras una campaña invicta en Italia

La categoría 2016 de River Plate se consagró campeona de la prestigiosa Invincibili Kup, también conocida como Grand Torino Trophy, uno de los torneos internacionales de fútbol infantil más importantes de Europa. La competencia se desarrolló entre el 29 y el 31 de mayo en la ciudad de Turín, Italia, reuniendo a destacados equipos y academias de distintas partes del mundo.

El certamen tuvo como escenarios la ciudad deportiva del Torino FC y el complejo Absolute Sporting Orbassano, donde los jóvenes futbolistas millonarios demostraron un nivel sobresaliente frente a rivales de gran jerarquía internacional.

El camino al título fue impecable. River disputó 16 partidos, logrando 12 victorias y 4 empates, finalizando el torneo sin conocer la derrota. Entre sus resultados más destacados aparecen las goleadas sobre Parma (6-1) e Inter de Milán (5-0), además de igualdades frente a instituciones de renombre como Milan y Atalanta.

A lo largo de la competencia, el conjunto argentino mostró un juego sólido, gran capacidad ofensiva y una destacada personalidad para enfrentar a clubes históricos del fútbol europeo. También superó a equipos como Torino, Cittadella, Folgore Caratese, Cenisia y otras academias internacionales que participaron del evento.

La campaña invicta refleja el gran trabajo de formación que se desarrolla en las divisiones infantiles de River Plate y vuelve a posicionar al club entre las principales referencias del fútbol juvenil a nivel mundial.

Con 16 encuentros disputados, 12 triunfos, 4 empates y el trofeo en sus manos, la categoría 2016 cerró una actuación memorable en suelo italiano, dejando bien alto el nombre de River Plate y del fútbol argentino en una competencia que reúne a algunas de las mejores promesas del deporte.