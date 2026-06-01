Zenón Pereyra busca un lugar entre los mejores pueblos turísticos del mundo

La localidad de Zenón Pereyra, ubicada en el departamento Castellanos, fue seleccionada para representar a la provincia de Santa Fe en una de las distinciones internacionales más importantes vinculadas al turismo rural. Con poco más de 2.000 habitantes, competirá junto a otros siete pueblos argentinos en el programa “Best Tourism Villages”, impulsado por ONU Turismo para reconocer a comunidades que promueven el desarrollo sostenible a través de su patrimonio cultural y natural.

La nominación posiciona a Zenón Pereyra en una vidriera internacional y destaca el trabajo realizado durante los últimos años para fortalecer su identidad, preservar sus tradiciones y generar oportunidades a partir del turismo. La candidatura fue presentada mediante un trabajo conjunto entre organismos nacionales, provinciales y la administración local, que desarrollaron un proceso de evaluación basado en criterios de sostenibilidad, participación comunitaria y desarrollo territorial.

Entre las ocho localidades argentinas elegidas para competir se encuentran también Mar de las Pampas, Villa General Belgrano, Cachi, Tafí del Valle, Puerto Pirámides, Villa Sanagasta y El Trapiche. Todas fueron seleccionadas entre decenas de postulaciones de distintos puntos del país y ahora esperan el veredicto internacional que se dará a conocer durante el mes de octubre.

Un pueblo con historia, tradiciones y atractivo turístico

Fundada el 17 de octubre de 1891, Zenón Pereyra conserva el espíritu de los pueblos del interior santafesino, donde la vida comunitaria, las costumbres y el arraigo cultural siguen siendo protagonistas. Su patrimonio histórico y social se refleja en instituciones emblemáticas como la Biblioteca Popular, la Sociedad Italiana y la Casa Viva, espacios que mantienen vivas las tradiciones locales.

Uno de sus mayores atractivos es el Museo Bucci, dedicado al automovilismo, que recibe visitantes de distintos puntos del país y se ha convertido en un símbolo de la localidad. Además, las celebraciones populares, los encuentros de autos antiguos y la fuerte presencia de las raíces italianas forman parte de una identidad que distingue al pueblo dentro de la región.

La gastronomía también ocupa un lugar destacado, con recetas heredadas de inmigrantes italianos, españoles y suizos. Entre las costumbres más representativas aparece el tradicional ajenjo, una bebida artesanal elaborada con hierbas aromáticas que se ha convertido en un emblema de la hospitalidad local.

La nominación representa una oportunidad histórica para Zenón Pereyra, que busca mostrar al mundo el valor de sus tradiciones, su patrimonio y el esfuerzo de una comunidad que apuesta al turismo como motor de crecimiento y desarrollo.