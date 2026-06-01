Casi noventa pilotos dieron espectáculo en la tercera fecha del Turismo del Centro Santafesino en María Juana

El Autódromo Atilio Serre de María Juana fue escenario este fin de semana de la tercera fecha del Turismo del Centro Santafesino, que reunió a 89 pilotos y ofreció una intensa jornada de competencia en las distintas categorías del automovilismo regional.
Ante un gran marco de público, las actividades se desarrollaron con normalidad y un amplio parque automotor. Las categorías Buggy y Fórmula disputaron Final A y Final B, mientras que Karting Livianos corrió sus dos series y la Final A. Por su parte, Karting Pesados disputó la Final A, Karting Junior y Pre Escuela realizaron sus respectivas series, y Karting Escuela cerró la programación con su final.
Karting Livianos
La categoría más numerosa entregó una entretenida final que tuvo como ganador a Juan Pablo Viñolo, seguido por Agustín Aiassa y Lucas Gaido. Completaron los primeros puestos Nicanor Vittori, Matías Scaglione y Nicolás Gutiérrez.
Final A
1° Juan Pablo Viñolo
2° Agustín Aiassa
3° Lucas Gaido
4° Nicanor Vittori
5° Matías Scaglione
6° Nicolás Gutiérrez
Karting Pesados
Juan Gutiérrez se quedó con la victoria en la Final A, escoltado por Juan Pablo Viñolo y Enzo Depetris.
Final A
1° Juan Gutiérrez
2° Juan Pablo Viñolo
3° Enzo Depetris
4° Sergio Alanda
5° Nicolás Bitschin
Buggy
La Final A quedó, de manera provisoria y sujeta a revisión técnica, en manos de Matías Ferreyra. Alejandro Farina y Cristian Sánchez completaron el podio.
Final A (sujeta a revisión)
1° Matías Ferreyra
2° Alejandro Farina
3° Cristian Sánchez
4° Gastón Dalmazzo
5° Diego Ojeda
Final B
1° Alberto Masera
2° Sergio Lamberti
3° Cristian Sánchez
Fórmula
Gonzalo Lamberti fue el ganador de la Final A, también con clasificación provisoria, seguido por Iván Cieff y Joel Buttignol.
Final A (sujeta a revisión)
1° Gonzalo Lamberti
2° Iván Cieff
3° Joel Buttignol
Final B
1° Gastón Sánchez
2° Iván Cieff
3° Gonzalo Lamberti
4° Yoel Buttignol
Karting Escuela
Los más pequeños también tuvieron su espacio de competencia y demostraron un gran nivel en pista.
Final
1° Bautista Tortone
2° Francisco Gaido
3° Agustino Cena
4° Benicio Ciardola
5° Nicolás Vietto
Karting Junior
La categoría disputó una serie a seis vueltas donde Francisco Méndez fue el más rápido.
Serie
1° Francisco Méndez
2° Nehuén Martínez
3° Tomás Farina
4° Matías Gutiérrez
5° Agustino Cena
6° Carlos Ruiz
Karting Pre Escuela
Los futuros protagonistas del automovilismo regional también tuvieron acción en el trazado mariajuanense.
Serie
1° Benicio Montes de Oca
2° Nicanor Scaglione
3° Izan Campos
4° Felipe Camusso
5° Bautista Kruse
Con un total de 89 pilotos presentes y competencias atractivas en todas las categorías, el Turismo del Centro Santafesino volvió a brindar un gran espectáculo en María Juana, consolidando el crecimiento de la categoría y el protagonismo del Autódromo Atilio Serre dentro del calendario regional. La próxima fecha promete continuar con la emoción de un campeonato que avanza con gran paridad y excelente participación.