Clásico mariajuanense en inferiores: emociones, goles y paridad en el Pedro Molina

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El pasado sábado se disputó una nueva edición del clásico mariajuanense de divisiones inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol. En el estadio Pedro Molina, Club Atlético Talleres recibió a Club Atlético María Juana por la décima fecha del Torneo Apertura de la Zona Sur, en una jornada cargada de pasión, buen fútbol y acompañamiento de las familias de ambas instituciones.

Los encuentros mostraron una gran paridad entre los equipos. En Novena División igualaron 1 a 1. En Octava División el resultado también fue empate, esta vez 2 a 2, en Séptima División el CAMJ logró quedarse con la victoria, mientras que en Sexta División, el marcador finalizó 1 a 1.

De esta manera, la jornada dejó un saldo favorable para el conjunto auriazul, que consiguió una victoria y tres empates en una nueva edición del tradicional enfrentamiento local.

Más allá de los resultados, la fecha volvió a poner en valor el trabajo que realizan ambas instituciones en la formación de jóvenes futbolistas, promoviendo el deporte, la competencia sana y los valores que caracterizan al fútbol de la región.

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