Clásico mariajuanense en inferiores: emociones, goles y paridad en el Pedro Molina

El pasado sábado se disputó una nueva edición del clásico mariajuanense de divisiones inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol. En el estadio Pedro Molina, Club Atlético Talleres recibió a Club Atlético María Juana por la décima fecha del Torneo Apertura de la Zona Sur, en una jornada cargada de pasión, buen fútbol y acompañamiento de las familias de ambas instituciones.

Los encuentros mostraron una gran paridad entre los equipos. En Novena División igualaron 1 a 1. En Octava División el resultado también fue empate, esta vez 2 a 2, en Séptima División el CAMJ logró quedarse con la victoria, mientras que en Sexta División, el marcador finalizó 1 a 1.



De esta manera, la jornada dejó un saldo favorable para el conjunto auriazul, que consiguió una victoria y tres empates en una nueva edición del tradicional enfrentamiento local.

Más allá de los resultados, la fecha volvió a poner en valor el trabajo que realizan ambas instituciones en la formación de jóvenes futbolistas, promoviendo el deporte, la competencia sana y los valores que caracterizan al fútbol de la región.