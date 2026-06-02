Los Bomberos Voluntarios de María Juana celebran su día y renuevan su compromiso con la comunidad

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Juan Marcelo Brignone, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de María Juana, en el marco de una fecha muy especial para quienes dedican su tiempo y esfuerzo al servicio de la comunidad: el Día Nacional del Bombero Voluntario.

Durante la entrevista, Brignone destacó la importancia de esta jornada para todos los integrantes de la institución, recordando el compromiso, la vocación de servicio y la capacitación permanente que caracteriza a los bomberos voluntarios de todo el país. Además, valoró el acompañamiento constante de la comunidad hacia la institución y el trabajo que realizan diariamente para responder ante emergencias y situaciones de riesgo.

Como parte de las actividades conmemorativas, este martes 2 de junio a las 8:00 de la mañana se realizará el tradicional toque de sirena, una costumbre que se replica en los cuarteles de todo el país para homenajear a quienes integran el sistema de bomberos voluntarios argentinos.

La fecha recuerda la creación del primer cuerpo de Bomberos Voluntarios de Argentina, fundada en el barrio de La Boca en 1884, y sirve para reconocer la labor de miles de hombres y mujeres que, de manera desinteresada, trabajan cada día para proteger vidas y bienes.

Desde Radio María Juana saludamos a todos los integrantes del Cuerpo Activo, Comisión Directiva y colaboradores de Bomberos Voluntarios de María Juana, agradeciendo su entrega, profesionalismo y permanente servicio a la comunidad.