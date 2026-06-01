Atlético María Juana se quedó con el clásico y ahora piensa en los playoffs

Club Atlético María Juana cerró la fase regular de la Liga Federal de Básquet con una gran victoria en el clásico regional ante Atlético Sastre. En el estadio auriazul, el equipo dirigido por Matías Fontanesi se impuso por 69 a 61 en un partido intenso y de alto voltaje, correspondiente a la última fecha de la Conferencia Centro B.

El conjunto mariajuanense mostró su mejor versión desde el inicio y logró marcar diferencias rápidamente gracias a una sólida tarea defensiva y una gran efectividad en ataque. Esa superioridad se reflejó en el marcador del primer cuarto, que finalizó 23 a 11 a favor del local.

En el segundo parcial, Atlético Sastre reaccionó, ajustó su defensa y consiguió equilibrar el desarrollo del juego. Sin embargo, María Juana mantuvo el control del encuentro y se fue al descanso largo arriba por 39 a 30. En ese tramo fueron determinantes los aportes de Bautista Brandolín y Segundo Astulfi desde la línea de tres puntos, acompañados por Lucas Vicario y Luigi Marelli, quien terminó siendo el máximo anotador del ganador con 13 unidades.

Durante la segunda mitad, el elenco auriazul supo administrar la ventaja obtenida y controlar los intentos de reacción de la visita. El tercer cuarto terminó 14 a 12 para María Juana, mientras que el último parcial fue para Sastre por 19 a 16, aunque sin poner en riesgo el triunfo local.

Además de los 13 puntos de Marelli, se destacaron los 12 de Lucas Vicario, los 12 de Bautista Brandolín y los 11 de Segundo Astulfi. En Atlético Sastre, los principales anotadores fueron Tomás Aimaretti con 16 puntos, Bautista Ruesta con 15 e Ignacio Ferrari con 13.

Con este resultado, Atlético María Juana finalizó en la cuarta posición de la fase regular y ya conoce a su rival para la primera ronda de playoffs: Atlético Tostado. Por su parte, Atlético Sastre aguardará la definición del resto de los encuentros para saber si enfrentará a Almagro de Esperanza o a Unión y Juventud de Bandera.

El clásico quedó para el “Chupa”, que celebró ante su gente una victoria importante para llegar con confianza al inicio de la etapa decisiva del campeonato.