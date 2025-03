Alcides Calvo cuestionó la distribución de obras públicas en Santa Fe

En la mañana de Comunicándonos, el Senador Provincial Alcides Calvo expresó su preocupación por el reparto de los recursos destinados a obras públicas provinciales, señalando que las localidades gobernadas por partidos opositores reciben significativamente menos fondos que aquellas alineadas con el oficialismo.

Calvo remarcó que la discusión central no es sobre la inversión del gobierno nacional, que prácticamente ha eliminado la obra pública en Santa Fe, sino sobre la forma en que la provincia administra los recursos. En ese sentido, criticó que algunos ministros del gobierno provincial no inviten a los senadores a los actos oficiales, especialmente a aquellos vinculados con licitaciones y cortes de cintas.



Debate en la Cámara



En la última sesión en la Cámara de Senadores, Calvo apuntó al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, por no convocar a los representantes departamentales a estas instancias clave. Además el senador confesó que, si bien no le gusta presentar pedidos de informes, esta vez lo hizo porque considera inaceptable que se hayan dejado sin fondos para obras viales en el Departamento Castellanos, a pesar de estar incluidas en el Presupuesto provincial, que tiene fuerza de ley.

Por su parte, el senador Armando Traferri respaldó los reclamos y expuso cifras que evidencian el desequilibrio en la distribución de fondos. Según sus cálculos, el 92% de las obras provinciales han sido asignadas a localidades gobernadas por el oficialismo, dejando en desventaja a otras comunidades.

“No se discrimina a un intendente, sino a las comunidades. Carcarañá recibió 40 millones en lo que va de la gestión, mientras que Roldán más de 2.500; Capitán Bermúdez 136 millones, frente a los 10.000 que llegaron a San Lorenzo; Fray Luis Beltrán y Puerto San Martín rondaron los 90 millones, mientras que hubo comunas con más de 3.000 millones”.

Tanto Calvo como Traferri coincidieron en que el gobernador Maximiliano Pullaro podría no estar al tanto de esta situación, y esperan que la provincia adopte criterios más equitativos en la distribución de los recursos.