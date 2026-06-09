Mariano Perassi habló sobre su participación en dos obras de “La Local Varieté” de Rafaela

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En la mañana de Radio María Juana charlamos con Mariano Perassi, actor y director teatral, quien brindó detalles sobre su participación en dos de las producciones que formarán parte de “La Local Varieté, noches desfachatadas de humor”, una propuesta que reunirá diversas obras y artistas en el Centro Cultural La Máscara de Rafaela.

Perassi será parte del elenco de “Los Urdaneta no lloran”, obra dirigida por María Eugenia Meyer y protagonizada junto a Mayra Armando, Marilú de la Riva e Inés Nosti. La puesta tendrá funciones los días viernes 19 de junio, 28 de junio y 3 de julio, sumándose a la variada programación de la Varieté.

Además, el artista también tendrá un rol protagónico en “Zoilo, el gaucho de la villa”, obra que dirige y actúa, y que se presentará los días sábado 20 de junio, jueves 25 de junio y domingo 5 de julio. Durante la entrevista, Perassi destacó el trabajo colectivo que implica cada producción y la importancia de seguir generando espacios para el teatro independiente y la cultura regional.

“La Local Varieté” ofrecerá una programación diversa con distintas propuestas teatrales y humorísticas, convirtiéndose en una atractiva alternativa cultural para el público de Rafaela y la región. En ese marco, Mariano Perassi invitó a acompañar las funciones y disfrutar de un ciclo que reúne talento, creatividad y pasión por las artes escénicas.

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