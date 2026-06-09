Daniel Müller presentó “La Perla”, la gran revista musical que llega al Teatro Lasserre de Rafaela

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En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Daniel Müller, quien brindó detalles sobre “La Perla”, una espectacular propuesta artística que se presentará el próximo 13 de junio a las 20 horas en el Teatro Lasserre de Rafaela.

Se trata de una revista musical producida por MLED Producciones, que promete una noche llena de brillo, música, baile, humor y talento sobre el escenario. Con un numeroso elenco integrado por bailarines, cantantes y actores, la puesta busca recrear el espíritu de las grandes revistas teatrales, combinando coreografías, vestuario, actuación y entretenimiento para todo el público.

Durante la entrevista, Müller destacó el importante trabajo de producción y preparación que demanda un espectáculo de estas características, donde cada detalle está pensado para ofrecer una experiencia única a los espectadores. Además, remarcó el entusiasmo del elenco y la expectativa generada en la región ante una propuesta que reúne a artistas de distintas disciplinas.

“La Perla” se presenta como una de las grandes apuestas teatrales de la temporada en Rafaela, llevando al escenario una combinación de glamour, emoción y diversión. Desde la organización invitan a toda la comunidad a acompañar esta producción y disfrutar de una noche especial en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.

La función será el viernes 13 de junio a las 20 horas en el Teatro Lasserre, en una oportunidad ideal para los amantes del teatro, la música y los espectáculos de gran despliegue artístico.

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