Daniel Müller presentó “La Perla”, la gran revista musical que llega al Teatro Lasserre de Rafaela

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Daniel Müller, quien brindó detalles sobre “La Perla”, una espectacular propuesta artística que se presentará el próximo 13 de junio a las 20 horas en el Teatro Lasserre de Rafaela.

Se trata de una revista musical producida por MLED Producciones, que promete una noche llena de brillo, música, baile, humor y talento sobre el escenario. Con un numeroso elenco integrado por bailarines, cantantes y actores, la puesta busca recrear el espíritu de las grandes revistas teatrales, combinando coreografías, vestuario, actuación y entretenimiento para todo el público.

Durante la entrevista, Müller destacó el importante trabajo de producción y preparación que demanda un espectáculo de estas características, donde cada detalle está pensado para ofrecer una experiencia única a los espectadores. Además, remarcó el entusiasmo del elenco y la expectativa generada en la región ante una propuesta que reúne a artistas de distintas disciplinas.

“La Perla” se presenta como una de las grandes apuestas teatrales de la temporada en Rafaela, llevando al escenario una combinación de glamour, emoción y diversión. Desde la organización invitan a toda la comunidad a acompañar esta producción y disfrutar de una noche especial en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.

La función será el viernes 13 de junio a las 20 horas en el Teatro Lasserre, en una oportunidad ideal para los amantes del teatro, la música y los espectáculos de gran despliegue artístico.