Segunda Fiesta de la Interacción Cultural Ítalo Argentina: una noche para celebrar las raíces y la cultura

La Sociedad Italiana de María Juana se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta de la Interacción Cultural Ítalo Argentina, un evento que reunirá música, danza, emprendedores, historia y tradiciones en una propuesta pensada para toda la familia.

La segunda edición se realizará el próximo sábado 13 de junio en el salón de la institución. Las actividades comenzarán a las 17 horas con una feria de emprendedores y una muestra de archivos históricos con entrada libre y gratuita. Más tarde, desde las 21 horas, se desarrollará el espectáculo central con proyección de material audiovisual, micrófono abierto, servicio de buffet y la presentación de destacados artistas locales y regionales.

Sobre el escenario actuarán Olmar Protti, Rosana Ferrando, Valentín Flores junto a Santi Orellana, Gustavo “Tuly” Gallargo y el Benítez Castillo Dúo, además de la participación especial del Ballet Comunal “Raíces de mi Tierra”, aportando toda la riqueza de la danza tradicional.

Desde la Sociedad Italiana invitan a vecinos y visitantes a compartir una noche especial de encuentro, identidad y cultura, recordando las raíces italianas y argentinas que forman parte de la historia de la comunidad.

Las entradas anticipadas tienen una promoción especial de 2 por $15.000 hasta el 11 de junio. También podrán adquirirse de manera individual a $10.000 en venta anticipada, mientras que en puerta tendrán un valor de $13.000.

Una propuesta para disfrutar en familia, reencontrarse con las tradiciones y seguir fortaleciendo los lazos culturales que unen a la comunidad.