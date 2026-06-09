Segunda Fiesta de la Interacción Cultural Ítalo Argentina: una noche para celebrar las raíces y la cultura

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La Sociedad Italiana de María Juana se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta de la Interacción Cultural Ítalo Argentina, un evento que reunirá música, danza, emprendedores, historia y tradiciones en una propuesta pensada para toda la familia.

La segunda edición se realizará el próximo sábado 13 de junio en el salón de la institución. Las actividades comenzarán a las 17 horas con una feria de emprendedores y una muestra de archivos históricos con entrada libre y gratuita. Más tarde, desde las 21 horas, se desarrollará el espectáculo central con proyección de material audiovisual, micrófono abierto, servicio de buffet y la presentación de destacados artistas locales y regionales.

Sobre el escenario actuarán Olmar Protti, Rosana Ferrando, Valentín Flores junto a Santi Orellana, Gustavo “Tuly” Gallargo y el Benítez Castillo Dúo, además de la participación especial del Ballet Comunal “Raíces de mi Tierra”, aportando toda la riqueza de la danza tradicional.

Desde la Sociedad Italiana invitan a vecinos y visitantes a compartir una noche especial de encuentro, identidad y cultura, recordando las raíces italianas y argentinas que forman parte de la historia de la comunidad.

Las entradas anticipadas tienen una promoción especial de 2 por $15.000 hasta el 11 de junio. También podrán adquirirse de manera individual a $10.000 en venta anticipada, mientras que en puerta tendrán un valor de $13.000.

Una propuesta para disfrutar en familia, reencontrarse con las tradiciones y seguir fortaleciendo los lazos culturales que unen a la comunidad.

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