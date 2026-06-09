“Century of the Self”: el documental que invita a cuestionar cuánto de lo que pensamos es realmente nuestro

En tiempos donde la publicidad, las redes sociales y los algoritmos forman parte de la vida cotidiana, el documental The Century of the Self se presenta como una obra fundamental para comprender cómo se construyen los deseos, las opiniones y los hábitos de consumo de las personas.

Realizado por el documentalista británico Adam Curtis, el trabajo explora la influencia de las teorías del psicoanalista Sigmund Freud y, especialmente, el papel de su sobrino, Edward Bernays, considerado uno de los padres de la publicidad moderna y de las técnicas de persuasión masiva.

La serie documental muestra cómo, a lo largo del siglo XX, gobiernos, empresas y especialistas en marketing comenzaron a utilizar conocimientos sobre la psicología humana para influir en las decisiones de la sociedad. Según la tesis central del documental, el ciudadano dejó de ser visto únicamente como una persona racional para convertirse en un individuo guiado por emociones, deseos inconscientes y necesidades que podían ser estimuladas y dirigidas.

Uno de los aspectos más impactantes de la obra es la manera en que explica cómo la publicidad evolucionó desde la simple promoción de productos hacia la creación de estilos de vida, identidades y aspiraciones. La pregunta dejó de ser “¿qué necesita la gente?” para transformarse en “¿qué podemos hacer que desee?”.

Más de veinte años después de su estreno, muchos espectadores consideran que el documental resulta incluso más vigente que cuando fue producido. La aparición de las redes sociales, la publicidad personalizada, los algoritmos que seleccionan el contenido que vemos y la recopilación constante de datos personales parecen reforzar muchas de las reflexiones planteadas por Curtis.

Sin embargo, la importancia de ver Century of the Self no radica únicamente en conocer la historia de la publicidad o de la comunicación política. Su verdadero valor está en la invitación a reflexionar sobre la autonomía del pensamiento. ¿Cuántas de nuestras opiniones son realmente propias? ¿Cuántos de nuestros gustos nacen de experiencias personales y cuántos fueron moldeados por mensajes que recibimos durante años? ¿Elegimos libremente o muchas veces reaccionamos a estímulos diseñados para influir en nuestras decisiones?

El documental no pretende ofrecer respuestas definitivas, sino generar preguntas incómodas. Invita a observar con espíritu crítico la información que consumimos, las marcas que elegimos, los contenidos que compartimos y hasta las ideas que defendemos. En una época donde la atención se ha convertido en uno de los recursos más valiosos del mundo, detenerse a pensar quién influye en nuestra forma de ver la realidad puede ser un ejercicio tan necesario como revelador.

Por eso, Century of the Self es mucho más que un documental histórico: es una oportunidad para analizar el presente y preguntarse cuánto de lo que creemos, deseamos y decidimos surge verdaderamente de nosotros mismos y cuánto responde a mecanismos de influencia que operan, muchas veces, sin que siquiera los percibamos.