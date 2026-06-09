Síntomas graves de ansiedad: el mayor estudio genómico del mundo revela vínculos poco conocidos

La ansiedad es una de las condiciones de salud mental más comunes a nivel mundial, afectando a millones de personas de todas las edades. Sin embargo, pese a su elevada prevalencia, aún existen numerosos interrogantes sobre las causas biológicas que predisponen a algunas personas a desarrollar síntomas más severos que otras. Un reciente estudio internacional acaba de aportar nuevas respuestas y podría marcar un antes y un después en la comprensión de este trastorno.

La investigación, liderada por especialistas del King’s College London, es considerada el mayor estudio genómico realizado hasta la fecha sobre ansiedad. Para llevarlo adelante, los científicos analizaron información genética de más de 700.000 personas, convirtiéndolo en uno de los trabajos más amplios desarrollados en el campo de la salud mental.

Los resultados permitieron identificar diversas variantes genéticas asociadas a una mayor predisposición a sufrir síntomas graves de ansiedad. Los investigadores encontraron que ciertas regiones del ADN están relacionadas con mecanismos cerebrales vinculados al procesamiento del miedo, la regulación de las emociones y la respuesta del organismo frente al estrés.

Los especialistas remarcan que la ansiedad no depende exclusivamente de factores externos, como problemas económicos, laborales o familiares. Aunque estas situaciones pueden actuar como desencadenantes, existe también una importante base biológica que influye en la manera en que cada persona responde a las circunstancias difíciles de la vida.

Una relación más compleja de lo que se pensaba

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio fue la identificación de conexiones genéticas entre la ansiedad y otros problemas de salud. Los científicos detectaron vínculos con trastornos depresivos, alteraciones del sueño, dolor crónico e incluso enfermedades cardiovasculares.

Esta relación ayuda a explicar por qué muchas personas con ansiedad suelen experimentar otros síntomas físicos o psicológicos de manera simultánea. Según los investigadores, comprender estas conexiones podría facilitar diagnósticos más precisos y tratamientos más efectivos en el futuro.

Además, el estudio aporta evidencia de que la ansiedad no debe considerarse únicamente una cuestión emocional, sino una condición compleja donde intervienen factores biológicos, psicológicos y ambientales.

¿Cuándo la ansiedad se convierte en un problema grave?

Sentir ansiedad ocasionalmente es una reacción normal del organismo ante situaciones de presión o incertidumbre. El problema surge cuando ese estado se vuelve persistente, intenso y comienza a afectar la vida cotidiana.

Entre los síntomas más severos se encuentran:

Preocupación constante y difícil de controlar.

Sensación permanente de miedo o peligro.

Palpitaciones o aceleración del ritmo cardíaco.

Falta de aire o sensación de ahogo.

Sudoración excesiva.

Mareos o sensación de desmayo.

Temblores.

Problemas para dormir.

Dificultad para concentrarse.

Irritabilidad frecuente.

Ataques de pánico.

Evitación de actividades sociales, laborales o familiares por temor excesivo.

Cuando estos síntomas persisten durante semanas o meses y afectan el desempeño diario, los especialistas recomiendan buscar ayuda profesional.

Un paso importante para la medicina del futuro

Los autores del trabajo consideran que estos descubrimientos podrían abrir nuevas puertas para el desarrollo de tratamientos personalizados. Al comprender mejor qué factores genéticos aumentan el riesgo de padecer ansiedad severa, los médicos podrían identificar más tempranamente a las personas vulnerables e intervenir antes de que los síntomas se agraven.

Asimismo, los hallazgos podrían contribuir al desarrollo de nuevas terapias y medicamentos dirigidos específicamente a los mecanismos biológicos involucrados en el trastorno.

La ansiedad continúa siendo una de las principales causas de discapacidad vinculada a la salud mental en todo el mundo. Por eso, investigaciones de gran escala como la realizada por King’s College London y basada en el análisis genético de más de 700.000 personas representan un avance significativo para entender mejor esta condición y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

Los expertos recuerdan que la ansiedad es tratable y que el acompañamiento profesional oportuno puede marcar una diferencia fundamental en la recuperación y el bienestar de las personas afectadas.



Fuente: Infobae