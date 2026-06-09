Darío “Pelado” Varas, una vida siguiendo la pasión por Los Redondos

En la mañana de Radio María Juana charlamos con Darío “Pelado” Varas, considerado por muchos de sus amigos como “el más ricotero de María Juana”, quien compartió su historia de pasión y fanatismo por una de las bandas más influyentes del rock nacional: Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Durante la entrevista, Darío recordó los recitales que tuvo la oportunidad de vivir a lo largo de los años, desde las históricas presentaciones de Los Redondos hasta los shows más recientes de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Con anécdotas, emociones y recuerdos imborrables, relató cómo fue acompañando cada etapa de una música que marcó generaciones enteras.

Varas destacó el fenómeno cultural que representó el universo ricotero, con miles de seguidores recorriendo el país para asistir a cada presentación y convirtiendo cada recital en una experiencia única. También recordó momentos históricos, viajes compartidos con amigos y la pasión que continúa vigente pese al paso del tiempo.

La charla permitió recorrer parte de la historia del rock argentino a través de la mirada de un fanático que estuvo presente en muchos de los conciertos más emblemáticos. Una historia de amistad, música y pertenencia que refleja cómo la obra de Los Redondos y del Indio Solari sigue viva en miles de seguidores de todo el país, entre ellos, el “Pelado” Varas de María Juana.