Alcides Calvo destacó el valor del teatro y la cultura en el lanzamiento de la 2° Fiesta Nacional del Teatro en Sunchales

En la ciudad de Sunchales se realizó el lanzamiento oficial de la 2° edición de la Fiesta Nacional del Teatro, organizada por Maquinarte Cooperativa Cultural, dirigida entre otros por Gabriel Fiorito. El encuentro contó con la participación del senador provincial Alcides Calvo, la Ing. Bárbara Chivallero, el CPN Fernando Cattaneo, José Galli en representación de la Municipalidad, medios de comunicación y público en general.

El festival se llevará a cabo del 18 al 21 de septiembre con una programación variada y destinada a toda la familia. Entre las obras destacadas figuran Sospechosos (Maquinarte, Sunchales), Dos x Uno – Dramas Breves (Sunchales y Ataliva), Rotos de Amor (Ceres), y La Lección de Anatomía (Buenos Aires), que se mantiene en cartel desde hace más de cinco décadas. También se presentarán producciones infantiles y familiares como Diga Chamigo Aguará (Humberto Primo), Agua Fantasía (Santa Fe) y Cartucho y los Animalitos Sabios (Sunchales).

Durante el acto, Calvo y Chivallero entregaron a Fiorito la Declaración de Interés Provincial de la Cámara de Senadores, reconociendo la trascendencia cultural de esta segunda edición. En sus palabras, Calvo destacó: “Sabemos que la cultura es una herramienta que genera espacios de aprendizaje, profesionalismo y desarrollo personal. Niños, jóvenes y adultos encuentran en el teatro un lugar para expresarse, por eso acompañamos y alentamos a que este festival siga creciendo e invitamos a la comunidad de Sunchales a apoyarlo”.

La Fiesta Nacional del Teatro se consolida así como un espacio de encuentro, expresión y crecimiento cultural para toda la región, reforzando la importancia del arte como motor de integración y desarrollo social.