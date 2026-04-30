Neurociencia: poner en palabras las emociones reduce su intensidad y mejora la toma de decisiones

En los últimos años, la neurociencia ha puesto el foco en un mecanismo tan simple como poderoso: identificar y nombrar lo que sentimos. Este proceso, conocido como etiquetado emocional, demuestra que reconocer una emoción —como el miedo, la ansiedad o la ira— puede disminuir su intensidad y mejorar la capacidad del cerebro para tomar decisiones.

Los avances en técnicas de imagen, especialmente la resonancia magnética funcional, permitieron observar en tiempo real cómo reacciona el cerebro ante este proceso. Estudios pioneros liderados por el neurocientífico Matthew Lieberman mostraron que, cuando una persona verbaliza lo que siente, se produce una disminución significativa de la actividad en la amígdala, región clave en la respuesta emocional, especialmente en situaciones de amenaza o estrés.

Al mismo tiempo, se activa con mayor intensidad la corteza prefrontal, encargada de funciones como el razonamiento, la planificación y el control de impulsos. Este “cambio de mando” dentro del cerebro es fundamental: permite pasar de una reacción automática e impulsiva a una respuesta más reflexiva y controlada.

Desde el punto de vista biológico, este proceso tiene un correlato muy concreto. Cuando disminuye la activación en la amígdala, ciertas neuronas reducen su actividad y, en consecuencia, su consumo de oxígeno. Esto genera una mayor disponibilidad de recursos —como oxígeno y glucosa— para otras áreas cerebrales, favoreciendo un funcionamiento más eficiente de los circuitos vinculados a la toma de decisiones.

En términos simples: al reconocer una emoción, el cerebro “se calma”, gasta menos energía en sostener esa reacción intensa y libera recursos para pensar mejor. Este hallazgo resulta clave para entender por qué, en momentos de alta carga emocional, las decisiones suelen ser menos precisas, y cómo se puede intervenir para mejorar ese proceso.

El etiquetado emocional no elimina lo que sentimos, pero sí permite regularlo. Decir internamente “tengo miedo” o “estoy ansioso” actúa como un interruptor que baja la intensidad emocional. Este mecanismo, además, es accesible para cualquier persona y no requiere entrenamiento complejo, aunque su práctica constante potencia sus efectos.

Diversos estudios indican que este recurso tiene aplicaciones concretas en ámbitos como la educación, el deporte de alto rendimiento, la salud mental y el liderazgo. En contextos de presión, quienes logran identificar sus emociones tienden a responder con mayor claridad, reducir errores y sostener un mejor desempeño.

Incluso en terapias psicológicas modernas, como las basadas en la regulación emocional, el labeling se ha convertido en una herramienta central. Su eficacia radica en que conecta el lenguaje con los sistemas emocionales del cerebro, generando un puente entre lo que sentimos y lo que pensamos.

Así, la ciencia respalda una idea tan simple como transformadora: ponerle nombre a lo que nos pasa no solo ordena la mente, sino que también optimiza el funcionamiento cerebral. En un mundo cada vez más exigente, aprender a reconocer las emociones puede ser una de las claves más efectivas para decidir mejor.