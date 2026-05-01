La FIFA aumenta los premios para el Copa Mundial de la FIFA 2026 y marca un récord histórico

El fútbol mundial se sacudió en las últimas horas tras el anuncio de la FIFA de un incremento sin precedentes en los premios económicos para el Copa Mundial de la FIFA 2026. El ente rector confirmó que el fondo total ascenderá a 871 millones de dólares, superando ampliamente los 727 millones previstos inicialmente, en una decisión que busca hacer frente a los elevados costos logísticos que implicará la organización en Norteamérica.

La medida fue tomada tras los reclamos de distintas federaciones por los gastos que deberán afrontar en Estados Unidos, México y Canadá, sedes compartidas del certamen. En este contexto, cada una de las 48 selecciones participantes recibirá 2,5 millones de dólares en concepto de preparación, un millón más de lo estipulado en un principio. Además, solo por clasificar, cada equipo tendrá asegurado un ingreso mínimo de 10 millones de dólares.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó la solidez económica actual de la entidad, lo que permite redistribuir recursos directamente en beneficio de las selecciones. El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y contará con un formato ampliado de 48 equipos.

En cuanto a los premios por rendimiento deportivo, también habrá cifras récord. El campeón del mundo se llevará 50 millones de dólares, mientras que el subcampeón obtendrá 33 millones. El tercer puesto recibirá 29 millones y el cuarto 27 millones, números que representan un aumento cercano al 50% respecto a lo entregado en el Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, reflejando el crecimiento económico del fútbol a nivel global.