Arbolado urbano: por qué es clave cuidarlo y cuándo la poda es realmente necesaria

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En medio de la llegada del frío y los trabajos habituales en calles y veredas, vuelve a instalarse un debate cada vez más presente en los pueblos y ciudades: ¿es realmente necesaria la poda constante de los árboles urbanos o estamos afectando un recurso vital para el ambiente y la calidad de vida?

Especialistas en ecología urbana coinciden en que los árboles en las localidades cumplen funciones mucho más importantes de lo que muchas veces se percibe. Además de embellecer el paisaje, son aliados fundamentales frente al cambio climático. Se estima que un árbol urbano puede aportar beneficios equivalentes a varios árboles en entornos naturales, gracias a su capacidad de capturar dióxido de carbono, regular la temperatura y mejorar la calidad del aire.

Entre sus principales aportes, los árboles ayudan a reducir la contaminación, filtrando partículas dañinas que afectan la salud, y también actúan como barrera contra el ruido. A su vez, su presencia resulta clave para mitigar el calor: en zonas con sombra, las temperaturas pueden ser entre 10 y 25 grados más bajas que en superficies expuestas al sol, lo que impacta directamente en el confort térmico de las ciudades.

Otro aspecto relevante es su rol en la gestión del agua. A través de sus copas, los árboles pueden interceptar gran parte de la lluvia, liberándola lentamente hacia el suelo y favoreciendo la absorción, lo que reduce el riesgo de inundaciones y mejora el equilibrio hídrico urbano.

Sin embargo, para que todos estos beneficios se mantengan, es fundamental que los árboles conserven una copa frondosa, es decir, una buena cantidad de hojas. Es allí donde aparece una de las principales problemáticas: la poda excesiva.

Según estándares internacionales, la poda en árboles adultos debería realizarse de manera ocasional —cada varios años— y con intervenciones moderadas que no superen una pequeña parte de la copa. No obstante, en muchas ciudades es habitual observar podas intensas que eliminan gran parte del follaje, lo que no solo reduce su capacidad de brindar sombra y filtrar contaminantes, sino que también debilita al ejemplar.

Desde la silvicultura urbana advierten que una mala poda puede generar heridas que facilitan la entrada de enfermedades, afectar el crecimiento natural e incluso acortar la vida del árbol. En algunos casos, estas intervenciones terminan siendo más perjudiciales que beneficiosas.

Esto no significa que la poda no deba realizarse. Existen situaciones donde es necesaria, como en árboles jóvenes que requieren formación, o cuando hay riesgos concretos vinculados a ramas dañadas, interferencias con tendidos eléctricos o peligro para las personas. Pero el consenso técnico es claro: debe hacerse de manera planificada, justificada y con personal capacitado.

El desafío, entonces, pasa por cambiar la mirada: entender que el árbol no es un obstáculo en la ciudad, sino una infraestructura natural esencial. En lugar de intervenir de forma excesiva, cada vez más especialistas proponen fortalecer el cuidado integral, con acciones como mejorar el riego, ampliar los espacios para el desarrollo de raíces y planificar mejor la convivencia con otros elementos urbanos.

En un contexto donde las ciudades enfrentan temperaturas extremas, contaminación y eventos climáticos cada vez más intensos, preservar el arbolado urbano no es solo una cuestión estética, sino una decisión estratégica. Cuidar los árboles es, en definitiva, cuidar la salud y el bienestar de toda la comunidad.