Estanislao Chopería Resto Bar invita a disfrutar desayunos y meriendas especiales en María Juana

En la mañana de la radio dialogamos con Beto Lora, referente de Estanislao Chopería Resto Bar, quien destacó la propuesta gastronómica del local en esta época del año, ideal para compartir momentos únicos.

Durante la charla, Lora remarcó que el espacio ofrece desayunos y meriendas abundantes, pensados para disfrutar en un ambiente cálido y agradable. La carta incluye una amplia variedad de opciones, entre las que se destacan medialunas, croissants de masa madre, licuados, submarinos, tortas, waffles proteicos, chipá y muchas alternativas más.

Además, subrayó que Estanislao Chopería Resto Bar también brinda la posibilidad de celebrar cumpleaños y eventos especiales, ofreciendo un lugar ideal para compartir con familia y amigos, acompañado de una propuesta gastronómica de calidad.

De esta manera, el local se consolida como una opción destacada en María Juana para disfrutar tanto de una mañana como de una tarde diferente, con sabores pensados para todos los gustos.