Chacras Pádel será sede de la 3ª etapa de la Liga Penta Pádel Tour

Este fin de semana, el complejo Chacras Pádel se convertirá en el epicentro del pádel regional con la disputa de la 3ª etapa de la Liga Penta Pádel Tour.

La competencia reunirá a unas 30 parejas de la zona, que participarán en las categorías 6ª Damas y 4ª Caballeros, garantizando un gran nivel de juego y una atractiva convocatoria para los amantes de este deporte.

El cronograma indica que la fase de zonas se desarrollará entre viernes y sábado desde las 14 horas, mientras que el domingo será el turno de los play off, que comenzarán a partir de las 9 de la mañana, donde se definirán los campeones de esta nueva etapa.

Se espera un fin de semana a puro deporte y competencia, con la presencia de jugadores de toda la región y un importante acompañamiento del público local.