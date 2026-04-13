Alcides Calvo entregó aportes a instituciones de María Juana y recorrió el Club Talleres

Locales

El senador provincial Alcides Calvo visitó la localidad de María Juana junto a Bárbara Chivallero, donde llevaron adelante una intensa agenda que incluyó la recorrida por el Club Talleres y la entrega de aportes a diversas instituciones.

Durante la visita al Club Talleres de María Juana, compartieron un encuentro con dirigentes y colaboradores de la institución, con quienes dialogaron sobre el presente del club y los desafíos que enfrenta en el ámbito deportivo.

Posteriormente, y en presencia de la presidenta comunal Zulma Maciel, se concretó la entrega de acompañamientos económicos y herramientas tecnológicas a distintas entidades locales, en respuesta a solicitudes previamente gestionadas.

Entre los beneficiarios se encuentran el Club Talleres de María Juana, que recibió aportes para la adquisición de calefactores y una impresora térmica; el Club Atlético María Juana, con fondos destinados a la disciplina básquet; el Club Bochófilo Águila Blanca, para la compra de insumos eléctricos; el Club de Abuelos y la Asociación Italiana, que contarán con apoyo para la realización de un evento social; la Escuela de Educación Técnica Profesional N° 380, para equipamiento; y la E.E.S.O.P.I N° 8143 “José Manuel Estrada”, que recibió una notebook.

De esta manera, se continúa fortaleciendo el acompañamiento a instituciones de la localidad, promoviendo el desarrollo deportivo, educativo y social de María Juana.

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