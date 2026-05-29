Marisel Dominino contó en Radio María Juana las increíbles promos mundialistas de Supermercados Chapulín

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En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Marisel Dominino, quien brindó detalles sobre las increíbles promociones mundialistas que lanzó Supermercado Chapulín para todos sus clientes.

Durante la entrevista, explicó que con una compra de 150 mil pesos más 3 mil pesos adicionales, los clientes pueden llevarse una pelota oficial de Argentina, una propuesta que despertó un gran entusiasmo entre vecinos y fanáticos del fútbol.

La iniciativa forma parte de una serie de promociones especiales impulsadas por el supermercado, buscando premiar a sus clientes y acompañar la pasión futbolera con importantes beneficios.

Desde Supermercado Chapulín destacaron la gran respuesta de la gente y remarcaron que las promociones continúan vigentes por tiempo limitado.

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