El Planetario Móvil 360° llega a María Juana y promete una experiencia inolvidable

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Adrián Bere, integrante de Estrella del Plata, quien brindó detalles sobre la llegada del Planetario Móvil 360° a la localidad, una propuesta educativa y recreativa que podrá disfrutarse este sábado 30 de mayo.

La actividad se realizará en el Campo de Deportes del Club Atlético María Juana, ubicado sobre calle España entre Dr. A. Giraldez y Moreno, y ofrecerá funciones cada 40 minutos desde las 15 hasta las 20:45 horas.

Durante la entrevista, Bere explicó que el público podrá elegir entre distintas experiencias inmersivas, entre ellas “Dinosaurios”, para caminar entre gigantes del pasado; “Aventura Submarina”, explorando las profundidades del océano; y “Misión Espacial”, un viaje por las galaxias pensado para sentirse como un verdadero astronauta.

El Planetario Móvil 360° combina tecnología, entretenimiento y aprendizaje, convirtiéndose en una propuesta ideal para toda la familia y especialmente para los más pequeños.

Además, destacaron que los cupos por función son limitados, por lo que las reservas pueden realizarse de manera anticipada a través de la plataforma oficial de Estrella del Plata.

La llegada de esta experiencia a María Juana genera gran expectativa y promete transformar la jornada del sábado en una aventura única para grandes y chicos.