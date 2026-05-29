Sastre continúa fortaleciendo sus políticas ambientales con la recuperación de materiales reciclables

La Municipalidad de Sastre y Ortiz, a través del Área de Servicios Públicos, continúa desarrollando un importante trabajo de recuperación de residuos reciclables recolectados mediante los Puntos Verdes distribuidos en distintos sectores de la ciudad.

En los últimos días se concretó una nueva venta de materiales secos recuperados, entre ellos papel, cartón y latas. Durante la jornada se comercializaron 27 fardos de cartón y 4 bolsones de papel, superando los 4.000 kilos de materiales reciclables recuperados.

Desde el municipio destacaron que estas acciones no solo contribuyen al cuidado del ambiente y a la reducción de residuos, sino que además permiten generar recursos a partir de la recuperación y reutilización de distintos materiales.

En lo que va del año, la ciudad ya logró recuperar y comercializar más de 15.000 kilos de cartón, 6.600 kilos de chatarra, 457 kilos de aluminio, 859 kilos de papel blanco, más de 8.000 kilos de plástico y 2.600 kilos de tetra pack.

Además, desde el Ejecutivo Municipal informaron que próximamente podría darse un nuevo paso en materia ambiental con la implementación de la recolección diferenciada domiciliaria. La iniciativa forma parte de un proyecto de ordenanza enviado al Concejo Deliberante, con el objetivo de continuar fortaleciendo las políticas ambientales en Sastre y Ortiz.

De esta manera, el municipio sigue promoviendo acciones que apuntan a construir una ciudad más limpia, sustentable y comprometida con el futuro y el cuidado del ambiente.