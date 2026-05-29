María Juana celebró el Día de los Jardines y de las Maestras Jardineras en Plaza San Martín

La Comuna de María Juana llevó adelante este 28 de mayo una jornada especial para celebrar el Día de los Jardines de Infantes y de las Maestras Jardineras, compartiendo una mañana llena de juegos, música, alegría y momentos inolvidables junto a niños, niñas y familias de la localidad.

El festejo se desarrolló en Plaza San Martín, donde se vivió un clima de diversión y encuentro, con distintas actividades recreativas pensadas para homenajear a quienes día a día acompañan con amor, dedicación y compromiso el crecimiento de las infancias.

Desde la Comuna destacaron la importancia de reconocer el trabajo de las docentes jardineras y el valor fundamental de la educación inicial en la formación de los más pequeños. Además, agradecieron especialmente a cada jardín, familias y vecinos que participaron de esta celebración comunitaria.

También hubo un reconocimiento especial para la EESOPI N.º 8143 “José Manuel Estrada”, la Escuela N.º 2040 “Santa María de los Ángeles” y la Escuela de Educación Técnica Profesional N.º 380, instituciones que colaboraron y se sumaron activamente a esta significativa jornada.

Con sonrisas, juegos y mucha emoción, María Juana volvió a demostrar el compromiso de toda la comunidad con la educación y el acompañamiento de las infancias.