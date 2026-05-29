La Comuna de María Juana participó de la firma de convenios para fortalecer las Áreas de Género y Diversidad

La presidente comunal de María Juana, Zulma Maciel, junto a la responsable del Área de Género y Diversidad, la psicóloga social Milagros Moreyra, participaron este jueves de la firma de convenios para el fortalecimiento territorial de las Áreas de Género y Diversidad, realizada en la sede del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia de Santa Fe.

La actividad fue encabezada por la ministra María Victoria Tejeda y reunió a autoridades y representantes de distintas localidades santafesinas con el objetivo de continuar fortaleciendo el trabajo articulado en materia de igualdad, diversidad y prevención de las violencias.

Durante la jornada se presentaron programas, herramientas y líneas de acción destinadas a consolidar políticas públicas con perspectiva de género, reforzar el abordaje territorial y promover una mayor articulación entre los gobiernos locales, garantizando el acceso a derechos y la construcción de comunidades más inclusivas.

La adhesión a estos convenios permitirá continuar fortaleciendo las acciones que se vienen desarrollando en María Juana, brindando más herramientas para la promoción de derechos, el acompañamiento de las personas y la prevención de situaciones de violencia.

Desde la Comuna de María Juana reafirmaron el compromiso de seguir impulsando políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades, la inclusión y el respeto, trabajando diariamente por una comunidad más justa, participativa y con futuro.