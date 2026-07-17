Alcides Calvo habló sobre la reunión de prevención ante la posible llegada del fenómeno El Niño

En La Mañana de la Radio, por Radio María Juana, dialogamos con el senador provincial Alcides Calvo, quien participó de una importante reunión convocada por el Gobierno de Santa Fe para coordinar acciones preventivas frente al posible impacto del fenómeno climático El Niño, previsto para los próximos meses.

El encuentro se desarrolló en la ciudad de Santa Fe y reunió a intendentes y presidentes comunales del centro-norte de la provincia con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto y planificar estrategias que permitan afrontar posibles lluvias intensas, excesos hídricos y otras contingencias asociadas a este fenómeno climático.

Durante la entrevista, Calvo destacó la importancia de anticiparse a los escenarios que podrían presentarse y remarcó que la prevención y la planificación son fundamentales para minimizar riesgos y proteger a las comunidades.

En la reunión, funcionarios provinciales expusieron los avances del Plan Hídrico Provincial, detallando las obras ejecutadas para mejorar el escurrimiento del agua, las inversiones previstas en distintos puntos del territorio santafesino y los protocolos de actuación que se implementarán para brindar una respuesta rápida y coordinada ante eventuales emergencias.

El senador también valoró la participación de los gobiernos locales, entre ellos la Comuna de María Juana, que formó parte de esta instancia de trabajo junto a otras localidades de la región. Señaló que la articulación entre la Provincia, municipios y comunas resulta clave para coordinar acciones, optimizar recursos y actuar de manera eficiente si las condiciones climáticas así lo requieren.

Calvo sostuvo que este tipo de encuentros permiten compartir información actualizada, evaluar el estado de las obras hídricas y avanzar en una planificación integral que permita afrontar con mayor preparación los desafíos que podría generar el fenómeno El Niño en la provincia de Santa Fe.