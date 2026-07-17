Andrés Racca contó en Radio María Juana cómo logró un histórico “doble cero” en el Panamericano de Parapente

En La Mañana de la Radio, por Radio María Juana, dialogamos con Andrés Racca, deportista oriundo de Zenón Pereyra que actualmente se encuentra en Chile, donde acaba de alcanzar un logro histórico para el parapente argentino.

Durante el Campeonato Panamericano de Precisión, disputado en la ciudad de Arica, Racca estableció un nuevo Récord Panamericano de Precisión al conseguir una marca inédita en la disciplina: realizó dos aterrizajes perfectos consecutivos, conocidos como “doble cero”.

En la entrevista, Andrés explicó la enorme dificultad que representa este desafío. En el parapente de precisión, cada aterrizaje es evaluado según la distancia entre el primer punto de contacto del piloto y el centro de una diana electrónica. Alcanzar un “cero” significa tocar exactamente el centro del blanco, algo reservado para pilotos de altísimo nivel. Conseguirlo dos veces seguidas es un hecho sin precedentes en un Campeonato Panamericano.

Integrante del equipo BGD Argentina, Racca destacó la preparación, la concentración y el trabajo realizado durante años para llegar a este momento. Además, compartió la emoción que sintió al conocer que su actuación fue reconocida oficialmente por la organización del certamen y por la Federación Aeronáutica Internacional (FAI), máxima autoridad mundial de los deportes aeronáuticos.

El deportista también expresó su orgullo por representar a la Argentina y a su localidad natal, Zenón Pereyra, llevando el nombre de la región a lo más alto de una competencia internacional.

Este histórico “doble cero” no solo marca un antes y un después para el parapente de precisión argentino, sino que también inscribe a Andrés Racca en la historia de la disciplina, demostrando que la dedicación, la precisión y la perseverancia pueden convertir un aterrizaje perfecto en un récord continental.