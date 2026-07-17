Qué aceite vegetal conviene elegir y cómo influye en la salud del corazón

El aceite que utilizamos a diario para cocinar o condimentar las comidas puede tener un impacto mucho mayor de lo que imaginamos. Diversas investigaciones científicas publicadas en los últimos años compararon los efectos de los aceites vegetales más consumidos, como el de oliva, maíz, girasol y las mezclas, y analizaron cómo influyen en el colesterol, la presión arterial y la salud cardiovascular.

Los especialistas coinciden en que la principal diferencia entre estos aceites está en su composición de grasas. Mientras algunos contienen una mayor proporción de grasas monoinsaturadas, otros son ricos en grasas poliinsaturadas, ambas consideradas beneficiosas cuando reemplazan a las grasas saturadas presentes en productos como la manteca, la grasa vacuna o el aceite de palma.

Aceite de oliva: el más recomendado

El aceite de oliva virgen extra continúa siendo el gran protagonista de las recomendaciones nutricionales. Su alto contenido de ácido oleico y de compuestos antioxidantes, como los polifenoles, contribuye a disminuir el colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”, y a proteger el sistema cardiovascular.

Además, estudios como el reconocido PREDIMED demostraron que incorporar aceite de oliva virgen extra dentro de una dieta mediterránea puede reducir alrededor de un 30% el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.

Aceite de maíz: un aliado para bajar el colesterol

El aceite de maíz también mostró resultados positivos, especialmente por su elevado contenido de grasas poliinsaturadas y fitoesteroles.

Investigaciones comparativas observaron que puede generar una reducción importante del colesterol LDL e incluso disminuir los triglicéridos cuando reemplaza a grasas menos saludables. En algunos estudios, su efecto fue superior al de mezclas elaboradas con aceite de oliva y girasol.

Aceite de girasol: una buena opción, aunque con diferencias

El aceite de girasol sigue siendo uno de los más utilizados en los hogares argentinos. Si bien aporta grasas saludables, contiene menos fitoesteroles que el aceite de maíz y menos antioxidantes que el aceite de oliva virgen extra.

Por ese motivo, aunque continúa siendo una alternativa saludable cuando reemplaza grasas saturadas, su efecto sobre la reducción del colesterol suele ser algo menor.

¿Y los aceites de mezcla?

Los aceites de mezcla combinan distintas variedades vegetales y sus beneficios dependen de la proporción de cada componente.

En general, siguen siendo una mejor elección que las grasas de origen animal, aunque sus efectos pueden variar según la formulación utilizada por cada fabricante.

Beneficios que van más allá del colesterol

Los investigadores destacan que los aceites vegetales saludables no solo ayudan a mejorar el perfil lipídico.

Diversos estudios también encontraron beneficios sobre:

Reducción de la presión arterial.

Mejor control de la glucemia.

Disminución de la inflamación.

Menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares.

Estos efectos son especialmente evidentes cuando forman parte de una alimentación equilibrada rica en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y pescado.

La recomendación de los especialistas

Las guías internacionales de nutrición coinciden en que la mejor estrategia no consiste en eliminar las grasas, sino en reemplazar las grasas saturadas por grasas insaturadas de origen vegetal.

En ese sentido, el aceite de oliva virgen extra continúa siendo la opción con mayor respaldo científico para el consumo diario, seguido por aceites como el de maíz y canola, mientras que el aceite de girasol también representa una alternativa saludable dentro de una dieta equilibrada.

Más allá del tipo de aceite elegido, los especialistas recuerdan que la clave está en consumirlo con moderación y acompañarlo de hábitos saludables, ya que ningún alimento por sí solo puede prevenir las enfermedades cardiovasculares.