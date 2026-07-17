Alcides Calvo reafirmó su compromiso con Garibaldi en una reunión de trabajo junto a la presidenta comunal y el S.A.M.Co.

El senador provincial Alcides Calvo encabezó una reunión de trabajo en la Delegación del Senado Provincial en Rafaela junto a la presidenta comunal de Garibaldi, Maribel Gamboa, y representantes del S.A.M.Co. local, con el objetivo de analizar las principales necesidades de la localidad y coordinar acciones para acompañar su desarrollo.

Durante el encuentro se abordaron distintos temas vinculados al presente y futuro de Garibaldi, con especial énfasis en el fortalecimiento del sistema de salud, la seguridad, el apoyo a las instituciones locales y la continuidad del trabajo conjunto con productores para avanzar en el programa de caminos productivos de la ruralidad.

En la oportunidad, Calvo realizó la entrega de aportes económicos destinados a acompañar iniciativas de la comunidad. La Comuna de Garibaldi recibió fondos para la organización de la tercera edición de la Fiesta de la Cultura “El Viejo Gabin”, mientras que el S.A.M.Co. Garibaldi fue beneficiado con un aporte para colaborar con la realización del tradicional almuerzo de las Fiestas Patronales y para avanzar en la finalización de la obra del centro de salud de la localidad.

El legislador destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con las autoridades y las instituciones de cada localidad del departamento. “Siempre es enriquecedor compartir estos espacios de diálogo con quienes trabajan a diario por su comunidad. Escuchar sus inquietudes, proyectos y acompañar sus iniciativas nos permite estar cerca de las necesidades reales de cada localidad. Sabemos y valoramos que detrás de cada institución hay personas comprometidas con lo que hacen, por eso seguimos apoyando a las instituciones intermedias y sus propuestas en todo el Departamento Castellanos”, expresó Calvo.

La reunión permitió reafirmar el compromiso de continuar trabajando de manera articulada entre el Gobierno provincial, las autoridades locales y las instituciones para impulsar obras, fortalecer los servicios y mejorar la calidad de vida de los vecinos de Garibaldi.