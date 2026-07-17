El Club Atlético María Juana será sede del tradicional Torneo Convenio de bochas

El próximo domingo 2 de agosto, el Club Atlético María Juana recibirá una nueva edición del Tradicional Torneo Convenio de Bochas, un evento que reunirá a jugadores de la región en una jornada de competencia y camaradería.

Organizado por la subcomisión de bochas de la institución, el certamen contará con importantes premios en efectivo para los mejores clasificados. El equipo campeón recibirá $350.000, mientras que también habrá premios para quienes finalicen entre el segundo y el sexto puesto, alcanzando los $100.000 para el sexto lugar.

Además de la actividad deportiva, la jornada tendrá un momento muy especial con el reconocimiento a dos históricos integrantes de la disciplina. Durante el torneo se realizarán homenajes a Hugo Rossi y Hugo “Mascas” Suárez, en reconocimiento a su trayectoria, compromiso y aporte al desarrollo de las bochas dentro del club.

Desde la organización invitan a todos los bochófilos a inscribirse y participar de este tradicional torneo, que cada año convoca a jugadores y público para disfrutar de una jornada de deporte, encuentros y emociones en las canchas del Club Atlético María Juana.