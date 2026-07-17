Desde Barcelona, Leandro Battistón contó cómo vive España la previa de la final del Mundial ante Argentina

La cuenta regresiva para la gran final del Mundial entre Argentina y España ya se vive con enorme intensidad a ambos lados del océano. En “La Mañana de la Radio”, por Radio María Juana, el mariajuañense Leandro Battistón, radicado en Barcelona, compartió cómo se palpita el histórico encuentro en tierras españolas.

Durante la entrevista, Battistón aseguró que el clima futbolero crece con el correr de las horas y que la ilusión de los españoles está más vigente que nunca. Bares, plazas y distintos espacios públicos ya se preparan para recibir a miles de hinchas que seguirán el partido, mientras los medios dedican una amplia cobertura a una final que promete quedar en la historia.

Leandro destacó que el respeto por la Selección Argentina es muy grande, aunque en España reina la confianza en el equipo dirigido por Luis de la Fuente. Al mismo tiempo, reconoció que existe una enorme expectativa por enfrentar a la vigente campeona del mundo en un duelo que reúne a dos de las selecciones con mejor rendimiento del torneo.

Como argentino viviendo en Barcelona, Battistón confesó que la previa se vive con emociones encontradas. Rodeado de amigos y compañeros españoles, disfruta del ambiente futbolero, aunque no oculta su deseo de ver a la “Scaloneta” levantar una nueva Copa del Mundo.

La charla permitió conocer de primera mano cómo se vive una final mundialista desde Europa y mostró que, más allá de la rivalidad deportiva, el encuentro entre Argentina y España genera entusiasmo, respeto mutuo y una pasión que trasciende fronteras.