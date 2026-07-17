Bruno Palavecino celebró con Radio María Juana la medalla de bronce de Argentina en los Juegos Parasuramericanos

La Selección Argentina masculina de vóley sentado se subió al podio en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, al conquistar la medalla de bronce tras vencer a Venezuela por 3 sets a 0 en el partido por el tercer puesto.

En La Mañana de la Radio, por Radio María Juana, dialogamos con Bruno Palavecino, integrante del seleccionado nacional, quien compartió la enorme alegría por este logro y repasó el camino recorrido por el equipo durante el certamen.

El conjunto dirigido por Mariano Montivero llegó al encuentro por el tercer puesto luego de una destacada campaña que incluyó tres victorias, frente a Venezuela, Bolivia y Perú, y tres derrotas, dos de ellas ante Brasil y una frente a Colombia. La preparación para esta competencia también incluyó una gira por Brasil realizada en marzo, clave para llegar de la mejor manera a los Juegos.

Durante la entrevista, Palavecino destacó el esfuerzo, el compromiso y el trabajo colectivo que permitieron alcanzar una nueva medalla para el deporte argentino, remarcando el orgullo de representar al país en una competencia internacional.

El plantel argentino que consiguió la presea de bronce estuvo integrado por Sergio Barreyra, Nazareno Borgonovo, Gaspar Buteler, Diego Delgado, Roberto Díaz, Juan Zacarías, Javier Gándola, Benjamín Haffner, Martín Irustia, Bruno Palavecino, Francesco Quiroga Maggini y Héctor Vargas. El cuerpo técnico estuvo conformado por Juan Pablo Bonora, Leandro Félix y Gustavo Nadale.

La conquista en Valledupar representa un nuevo paso en el crecimiento del vóley sentado argentino y un motivo de orgullo para toda la región, que celebra el presente deportivo de Bruno Palavecino y su destacado aporte al seleccionado nacional.