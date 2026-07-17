Travesías y Travesuras: una travesía sobre ruedas y el debate de los romances virales

Como cada semana en “Patas Arriba”, por Radio María Juana, Natali Monterrosa volvió a sorprender con su columna “Travesías y Travesuras”, un espacio que combina historias de viajes, curiosidades y situaciones que invitan a la reflexión.

En esta oportunidad, la propuesta comenzó con una original travesía: una actividad grupal en la que varias bicicletas se unen en fila para recorrer un mismo camino, convirtiendo el paseo en una experiencia colectiva llena de risas, coordinación y trabajo en equipo. Una forma diferente de disfrutar el viaje, demostrando que las mejores aventuras muchas veces se viven compartiéndolas con otros.

Pero el momento más llamativo llegó con la “Travesura de una viajera romántica”, una historia real que tuvo como escenario el aeropuerto de Cleveland, en Estados Unidos.

Natali contó que una pasajera quedó cautivada por un trabajador de mantenimiento con quien apenas intercambió algunas miradas antes de abordar su vuelo. Sin haber podido pedirle su número de teléfono, decidió publicar la historia en Reddit, el popular foro de internet, con la esperanza de que alguien pudiera ayudarla a encontrarlo.

La publicación rápidamente se volvió viral y hasta el propio aeropuerto colaboró para identificar al empleado. Días después, cuando la viajera regresó, él la esperaba con un ramo de flores, protagonizando un desenlace digno de una comedia romántica.

Sin embargo, la historia abrió un interesante debate durante la charla con Ricky Bustos: ¿hasta qué punto está bien utilizar las redes sociales para encontrar a un desconocido?

Aunque en este caso el final fue feliz, la columna planteó una pregunta que cada vez aparece con mayor frecuencia en tiempos de redes sociales: ¿dónde está el límite entre un gesto romántico y el respeto por la privacidad?

Natali recordó que hoy es habitual encontrar publicaciones, especialmente en Instagram y otras plataformas, donde personas fotografían a desconocidos en espacios públicos y piden ayuda para identificarlos o encontrarlos. Una práctica que puede parecer romántica para algunos, pero que también genera interrogantes sobre el consentimiento y la exposición de quienes nunca supieron que estaban siendo buscados.

Con su estilo fresco y cercano, la columnista dejó planteada una reflexión para la audiencia y también para Ricky: si conociera a alguien en un aeropuerto y perdiera la oportunidad de hablarle, ¿dejaría que internet hiciera el trabajo por él?

Entre anécdotas, humor y preguntas que invitan a pensar, “Travesías y Travesuras” volvió a demostrar por qué se ha convertido en uno de los segmentos más originales de “Patas Arriba”, llevando a los oyentes a recorrer historias del mundo mientras reflexionan sobre cómo las nuevas tecnologías transforman la manera en que nos relacionamos.