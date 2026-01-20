Alcides Calvo impulsa obras clave para la proyección y el desarrollo del departamento Castellanos

El senador provincial Alcides Calvo solicitó, en el cierre del año legislativo, la incorporación de una serie de obras de infraestructura al Presupuesto Provincial 2026, con el objetivo de continuar fortaleciendo el desarrollo territorial del departamento Castellanos. Las iniciativas responden a un proyecto de gestión sostenido en el tiempo, basado en el trabajo articulado con municipios y comunas, y con una mirada integral desde lo productivo, sanitario, educativo y social.

Entre las obras estratégicas se destaca la finalización de la ampliación del Hospital Dr. Amílcar Gorosito y la posta del servicio 107 en Sunchales, infraestructura que cobra mayor relevancia tras la puesta en funcionamiento del nuevo Hospital Regional Jaime Ferré en Rafaela. Esta obra permitirá mejorar la atención sanitaria en Sunchales y la región, convirtiéndose en una alternativa clave para descomprimir el hospital regional y brindar respuestas a localidades del norte departamental y provincial.

En materia educativa, Calvo solicitó la finalización del edificio propio de la Escuela Técnica N°565 “Nikola Tesla” de Humberto Primo, una obra actualmente en ejecución que significará un importante avance para la región al ampliar la capacidad de alumnos y docentes. Además, se propuso la creación de Escuelas Técnicas en Sunchales y Frontera, y en la ciudad de Rafaela la construcción de la Escuela Multinivel del barrio Mora y el Jardín de Infantes del barrio Belgrano, junto a obras de desagües urbanos y rurales y un nuevo edificio para el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Otro eje central del pedido tiene que ver con la infraestructura vial, fundamental para garantizar conectividad permanente entre las localidades y mejorar la salida de la producción. En este sentido, se solicitó la pavimentación de las rutas provinciales N°70S (Aurelia – Bella Italia), N°80S (Tacural – Tacurales), N°67S (Santa Clara de Saguier – Saguier), N°13 (Plaza Clucellas – Saguier – RP 70), N°22 (Eusebia – Colonia Bicha) y N°48 (Esmeralda – Garibaldi). También se incluyeron repavimentaciones de trazas clave como la RP 70 (Vila – límite con Córdoba), RP 22 (Bauer y Sigel – Coronel Fraga), RP 280S (RN 34 – RP 22 Eusebia) y RP 13 (RN 34 Ataliva – Virginia – San Cristóbal).

Estas obras se complementan con la puesta en marcha del programa Caminos Productivos de la Ruralidad, junto a proyectos de viviendas, agua potable, cloacas, desagües pluviales y la ampliación de redes de energía eléctrica y gas natural para uso industrial y familiar.

Al respecto, el senador Calvo expresó: “Estas obras responden a un trabajo que realizamos de manera articulada con cada municipio y comuna del departamento Castellanos, trascendiendo colores partidarios y pensadas desde la concepción de un proyecto departamental centrado en sus habitantes. Hablamos de conectividad vial, de salud y de educación, por eso solicitamos al Gobierno Provincial que estas necesidades puedan plasmarse en el ejercicio económico 2026, dando el primer paso para que luego las obras puedan comenzar”.