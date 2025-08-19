Alcides Calvo participó de las Patronales en María Juana

El senador provincial Alcides Calvo acompañó a la comunidad de María Juana en la celebración de sus Fiestas Patronales, que tuvieron lugar en la Plaza San Martín y convocaron a más de 6.500 personas. La jornada, cargada de identidad y tradición, incluyó espectáculos musicales, feria de artesanos, propuestas gastronómicas, juegos infantiles y diversas actividades que fortalecieron el encuentro comunitario. Calvo fue recibido por la presidenta comunal Sandra Gaido, integrantes de la comisión comunal y vecinos que disfrutaron de una verdadera fiesta popular.

Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento a Javier Paschetta, deportista de la localidad que recientemente se consagró Campeón Mundial de Taekwondo en Barcelona, llevando el nombre de María Juana y de la Argentina al más alto nivel. En la ocasión, el senador destacó la importancia de estas celebraciones como motor de identidad cultural y social, además de entregar un apoyo económico para la organización de la fiesta. “Los festejos patronales son de los eventos más importantes porque reúnen a la comunidad en torno a sus tradiciones, cultura y valores. Es un orgullo que desde aquí surjan deportistas como Javier, que nos representan en el mundo con talento, esfuerzo y dedicación”, afirmó Calvo, renovando su compromiso de continuar gestionando recursos para el desarrollo de las localidades del departamento Castellanos.