Carne con grasa amarilla o blanca: qué significa realmente y cuál conviene elegir

Al momento de comprar carne vacuna, una de las dudas más frecuentes aparece frente al color de la grasa. Mientras algunos consumidores prefieren los cortes con grasa completamente blanca, otros eligen aquellos con tonalidades amarillas, aunque muchas veces existe la creencia de que ese color indica menor calidad o falta de frescura.

Sin embargo, especialistas en nutrición y producción ganadera explican que el color de la grasa no determina si la carne es buena o mala, sino que está directamente relacionado con la alimentación y el sistema de crianza del animal.

¿Por qué algunas carnes tienen grasa amarilla?

La principal razón está en la dieta del ganado.

Los animales criados a pasto consumen grandes cantidades de pasturas naturales ricas en beta-caroteno, un pigmento vegetal presente en el pasto fresco. Ese compuesto se acumula en el tejido graso y le da el típico tono amarillento.

En cambio, los animales alimentados principalmente con granos en sistemas de feedlot desarrollan una grasa mucho más blanca debido a la menor presencia de esos pigmentos naturales.

Por eso, la grasa amarilla no significa que la carne esté vieja ni en mal estado. De hecho, suele estar asociada a sistemas de producción más naturales y extensivos.

Carne de pastura vs feedlot: diferencias en sabor y textura

Más allá del color, el sistema de alimentación también modifica algunas características de la carne.

🐄 Animales criados a pasto

Sabor más intenso y pronunciado

Carne más firme

Producción más natural y extensiva

Mayor presencia de antioxidantes naturales

🌾 Animales de feedlot

Carne más tierna

Sabor más suave

Mayor infiltración grasa

Producción más rápida e intensiva

En Argentina, históricamente la carne de pastura fue una marca distintiva de calidad a nivel mundial, especialmente por el sistema ganadero tradicional basado en campos abiertos.

¿Cuál es más saludable?

Desde el punto de vista nutricional, diversos estudios señalan que la carne proveniente de animales alimentados a pasto puede aportar algunos beneficios extra.

Entre ellos aparecen:

Mayor proporción de omega-3

Más antioxidantes naturales

Mayor contenido de vitamina A y carotenoides

Mejor equilibrio de grasas saludables

Sin embargo, nutricionistas aclaran que las diferencias no son extremas y que ambas opciones pueden formar parte de una alimentación equilibrada si se consumen con moderación.

La clave está en el exceso

Especialistas remarcan que el verdadero problema no suele ser la grasa natural de la carne fresca, sino el exceso de grasas saturadas y ultraprocesados presentes en la alimentación diaria.

Consumir carne vacuna en cantidades razonables, acompañada de verduras, legumbres y actividad física, no representa un riesgo para la mayoría de las personas sanas.

Además, la grasa vacuna aporta sabor, jugosidad y parte de la identidad gastronómica argentina, especialmente en preparaciones como el asado.

Entonces… ¿qué carne conviene comprar?

La respuesta dependerá del gusto personal y del tipo de alimentación que cada consumidor prefiera.

-Si buscás una carne más natural y con sabor intenso, probablemente te convenga la grasa amarilla de animales criados a pasto.

-Si preferís cortes más tiernos y suaves, la grasa blanca típica del feedlot puede resultarte más atractiva.

Lo importante es entender que el color de la grasa no define por sí solo la calidad de la carne y que muchas veces detrás de una grasa amarilla hay un sistema de producción más tradicional y natural.