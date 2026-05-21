“Why We Fight”: el documental que expone la relación entre guerra, economía y poder

Why We Fight es otro de los documentales más reconocidos a nivel mundial cuando se habla de guerras modernas, intereses económicos y el funcionamiento del llamado “complejo militar-industrial”.

Dirigido por Eugene Jarecki, el film analiza cómo la industria militar, la política y la economía se encuentran profundamente conectadas, especialmente en los grandes conflictos internacionales impulsados por potencias mundiales.

El título del documental toma una histórica frase utilizada durante la Segunda Guerra Mundial y busca responder una pregunta incómoda: ¿por qué se producen realmente muchas guerras?

A través de entrevistas a militares, analistas, políticos y ex funcionarios, el documental explora cómo el negocio armamentista y los intereses económicos tienen una enorme influencia en las decisiones políticas y militares.

Uno de los puntos centrales de la película es el concepto de “complejo militar-industrial”, advertencia realizada décadas atrás por el expresidente estadounidense Dwight D. Eisenhower, quien alertó sobre el creciente poder de las empresas vinculadas a la industria bélica y su influencia sobre los gobiernos.

El documental profundiza en:

el gasto militar,

las guerras preventivas,

la influencia del petróleo y los recursos estratégicos,

la construcción de enemigos,

y el rol de los medios de comunicación en tiempos de conflicto.

También plantea cómo muchas guerras modernas dejaron de tener como objetivo principal la conquista territorial y comenzaron a relacionarse con intereses económicos, control energético, posicionamiento geopolítico y poder global.

“Why We Fight” fue ampliamente elogiado por su investigación y ganó importantes reconocimientos internacionales por su mirada crítica y reflexiva sobre el funcionamiento de la política exterior y la industria de defensa.

📺 ¿Dónde ver “Why We Fight”?

El documental puede encontrarse:

En YouTube en distintas versiones

En plataformas de cine documental y educativo

En servicios de alquiler digital según disponibilidad regional

Para muchos especialistas y amantes del cine documental, se trata de una obra clave para comprender cómo funcionan los conflictos modernos y cuál es el vínculo entre economía, poder político y guerra en el escenario internacional actual.